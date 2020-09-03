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ANKARA

10 ilde sıcaklık rekoru kırıldı: Meteorolojiden 18 ile kritik uyarı yapıldı

10 ilde sıcaklık rekoru kırıldı: Meteorolojiden 18 ile kritik uyarı yapıldı

Türkiye'de son 70-80 yılda eylül ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşıldı, 10 ilde sıcaklık rekorları kırıldı. Ankara'da bugün 39 derece ölçülen sıcak hava nedeniyle bunalan Başkentliler, kendilerini gölge alanlara attı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Tekin, Özellikle perşembe ve cuma günü de ülkemizin özellikle büyük bir bölümünde yine sıcaklık rekorlarının kırılmasını tahmin ediyoruz. Bu iller de tahmini olarak Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Isparta, Burdur, Konya, Ankara, Bolu, Karaman, Mersin, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Amasya. Bu illerimizde de özellikle bugün ve yarın (cuma) sıcak hava dalgasının etkisi ile sıcaklık rekorları kırılmasını tahmin etmekteyiz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Türkiye mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Tekin, sıcak hava dalgası nedeniyle Türkiye'de geçtiğimiz 70-80 yılda eylül ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşıldığına dikkat çekti.

2 Eylül günü Türkiye'de 10 ilde sıcaklık rekorlarının kırıldığını belirten Tekin, "İki tane örnek verelim, Eskişehir'de 17 Eylül 2017 tarihinde Eylül ayı içerisinde 36,4 derece ölçülen hava sıcaklığı dün itibarıyla 36,7 derece olarak ölçüldü ve geçtiğimiz yıllarda ölçülen en yüksek sıcaklığın üzerine çıkmış oldu. Kayseri'de 2 Eylül 2003 tarihinde 36 derece ölçülen hava sıcaklığı dün 36,9 dereceye kadar ulaştı. Bu iki ilimizle birlikte Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Kastamonu ve Amasya'da dün sıcaklık rekorları kırılmış oldu" dedi.

Bugün ve yarın 18 ile dikkat

Sıcak havanın etkisini sürdüreceğine dikkat çeken Tekin, "Özellikle perşembe ve cuma günü de ülkemizin özellikle büyük bir bölümünde yine sıcaklık rekorlarının kırılmasını tahmin ediyoruz. Bu iller de tahmini olarak Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Isparta, Burdur, Konya, Ankara, Bolu, Karaman, Mersin, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Amasya. Bu illerimizde de özellikle bugün ve yarın (cuma) sıcak hava dalgasının etkisi ile sıcaklık rekorları kırılmasını tahmin etmekteyiz. Ankara'da geçmiş yıllarda Eylül ayında ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 37 derece ölçüldü. Ankara'da bugün beklenen hava sıcaklığı 39 derece, yarın 38 derece tahmin ediliyor" dedi.

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Hafta sonu düşüş

Cumartesi gününe kadar Türkiye’nin kuzey kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3-6, güney ve iç kesimlerde ise mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde seyretmesini tahmin ettiklerini belirten Tekin, "Cumartesi günü itibarıyla ülkemiz kuzey kesimlerden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Cumartesi günü ülkemizin kuzey kesimleri ve iç kesimleri hava sıcaklığı mevsim normalleri civarına düşüyor. Güney kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üzerinde seyredecek. Daha sonra yeni hafta ile birlikte ise tekrar ve ısınma trendine gireceğiz" ifadelerini kullandı.


Ankara Valisi'nden uyarı

Öte yandan Ankara Valisi Vasip Şahin de Ankara'da son dönemde artan sıcak hava dalgasına karşı Başkentlileri uyardı.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, Ankara'da 5 Eylül Cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-12 derece yükselmesi bekleniyor. Güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında sıcak çarpmasına karşı lütfen dikkatli olalım" ifadelerini kullandı.


Başkent'te etkili olan sıcak hava yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, kendilerini gölge alanlara atarak serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar çöl sıcaklığını andıran hava nedeniyle ağaç gölgelerinde oturarak zaman geçirdi. Dışarı çıkmak zorunla kalan vatandaşlar da park ve bahçelerde dinlenerek sıcaktan korunmaya çalıştı.

Adana kavruluyor: 91 yılın en sıcak günü, termometreler 53 dereceyi gördü
FOTOĞRAF 17
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Yaz mevsiminde yüksek sıcaklıkların etkisini gösterdiği Adana’da 91 yılın en sıcak Eylül ayı yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sitesindeki verilere göre bugün 14.00’da gölgede hava sıcaklığı 45 derece ölçüldü. Termometreler ise 53 dereceyi gösterdi.
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Dışarıya çıkmak zorunda kalan ancak sıcaktan bunalan bazı vatandaşlar da parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenip el ve yüzlerini yıkadı. Bazı vatandaşlar ise parktaki gölgelik alanlarda uyuyarak vakit geçirdi. Sıcakta çalışmak zorunda kalanlar ise zorlu mesailerine devam ediyor.
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Kentte kebapçılar kömür ateşinde mangal başında 70-80 dereceyi bulan sıcaklıkta işlerini büyük bir özveriyle yapıyor. Fırıncılar ise odun ateşinde 80 dereceyi geçen sıcaklıkta çalışıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt işçileri de 160-170 dereceyi bulan asfalt sıcağında işlerini ara vermeden sürdürüyor.
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Kentte dışarıda hissedilen sıcaklığın mangal başında ikiye katlandığını söyleyen kebapçı Yaşar Aydın, “Gerçekten son yılların en yüksek sıcağını yaşıyoruz. Hakikaten 45-48 derece diyorlar ama termometre 52 dereceyi buluyor.
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Mangal başında sıcaklık 70-80 derece oluyor. Biz kebapçıyız, ekmeğimiz bu. Bunu yapmak zorundayız. Canla başla yapıyoruz işimizi. Herkes bir defa yanıyorsa biz 10 defa yanıyoruz. Bunun güzel yönü de var. Kışın ocağın başı 5 yıldızlı otel gibi ama yazın yanıyoruz resmen” diye konuştu
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Mangal başında çalışmanın sıcağı unutturduğunu dile getiren ve mangal ateşi başında ateşi 41 derecenin üzerine çıkan kebapçı Mustafa Keser ise, “40-45 derece Adana sıcağında ocağın sıcaklığı 70-80 dereceyi buluyor. Ancak biz işimizi seviyoruz. Biz bu sıcağa alıştık. Sıkıntı olmuyor ekmek parası için yapıyoruz. Kışın ama güzel oluyor, üşümüyoruz. Ekmeğimiz için çalışmak zorundayız” şeklinde konuştu.
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65 dereceyi bulan odun ateşinde çalışan fırıncı Fahri Aslan da ekmek parası için çalışmaya devam ettiklerini söyleyerek, “Kışın çalışma şartlarımız çok iyi ancak yazın çok zor oluyor. Yazın fırında çalışan arkadaşların Allah yardımcısı olsun. Bugün ben sabahtan bu yana üçüncü tişörtümü değiştirdim. İş gerçekten zor, Adana’da yapmak ise daha da zor” ifadelerini kullandı.
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Adana Büyükşehir Belediyesi’nde asfalt işçisi olarak çalışan Ömer Said Alukay, “Biz ekmek parası için artık alıştık bu sıcağa. Adana halkına hizmet için çalışıyoruz. Hava sıcaklığı 50 derece ama burada 180 dereceyi buluyor” dedi.
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Adana kavruluyor: 91 yılın en sıcak günü, termometreler 53 dereceyi gördü
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından hafta başından itibaren etkili olan çöl sıcakları yurt genelinde etkili oluyor. Türkiye'nin en sıcak kentlerinden biri olan Adana'da ise vatandaşlar sıcaktan bunalmış vaziyette. 91 yılın en sıcak eylül ayının yaşandığı kentte termometreler öğle saatlerinde 53 dereceye çıktı. Asfalt döken, kömür ve odun ateşinde çalışan işçiler ekmek parası için zorlu mesailerine devam ediyor.


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10 ilde sıcaklık rekoru kırıldı: Meteorolojiden 18 ile kritik uyarı yapıldı
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10 ilde sıcaklık rekoru kırıldı: Meteorolojiden 18 ile kritik uyarı yapıldı

Türkiye'de son 70-80 yılda eylül ayında ölçülen en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşıldı, 10 ilde sıcaklık rekorları kırıldı. Ankara'da bugün 39 derece ölçülen sıcak hava nedeniyle bunalan Başkentliler, kendilerini gölge alanlara attı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Tekin, Özellikle perşembe ve cuma günü de ülkemizin özellikle büyük bir bölümünde yine sıcaklık rekorlarının kırılmasını tahmin ediyoruz. Bu iller de tahmini olarak Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Isparta, Burdur, Konya, Ankara, Bolu, Karaman, Mersin, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Amasya. Bu illerimizde de özellikle bugün ve yarın (cuma) sıcak hava dalgasının etkisi ile sıcaklık rekorları kırılmasını tahmin etmekteyiz" dedi.

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