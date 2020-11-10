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Gündem 10 Kasım törenine geç kalan CHPli Başkan Özcan Bağırsaklarım bozulmuş, yol üstünde ihtiyaç giderdim
POLİTİKA

10 Kasım törenine geç kalan CHP'li Başkan Özcan: Bağırsaklarım bozulmuş, yol üstünde ihtiyaç giderdim

Bolu'da düzenlenen 10 Kasım törenine Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan geç kalınca belediyenin çelengi, zabıta müdürü tarafından takdim edildi. Geç kalmasına ilişkin açıklama yapan Özcan, "Bağırsaklarım bozulmuş. Daha açık söylemek gerekirse yol üzerinde ihtiyacımı gidermek zorunda kaldım. Gecikmenin sebebi de insani bir sebep" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bolu'da Atatürk'ü anmak için ölümünün 82’nci yılında Anıt Park'ta tören düzenlendi.
Bolu'da Atatürk'ü anmak için ölümünün 82’nci yılında Anıt Park'ta tören düzenlendi.

Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için ölümünün 82’nci yılında Anıt Park'ta tören düzenlendi. Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyelerinin katıldığı törene Belediye Başkanı Tanju Özcan geç kaldı. Özcan'ın geç kalması üzerine törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunu, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürü Fikret Er gerçekleştirdi. Başkan Özcan, çelenk sunumunun ardından törene katılabildi.

"İnsani bir sebep"

Başkan Özcan, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle törene geç kaldığını belirterek, "Ben törende oradaydım. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sırasında oradaydım. Yalnız çelenk koyma kısmını kaçırdım. Evden gelirken yolda durmak zorunda kaldım. İhtiyacımdan dolayı. Bundan dolayı da çelenk koyma kısmına katılamadım. Yaşadığım özel bir sağlık problemi 2-3 dakikalık gecikmeye yol açtı. Yani üzgünüm ama dediğim gibi uyuyakalma, evden geç çıkma gibi bir şey söz konusu değil. Bağırsaklarım bozulmuş. Daha açık söylemek gerekirse yol üzerinde ihtiyacımı gidermek zorunda kaldım. Gecikmenin sebebi de insani bir sebep" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan ahlak sınırını aşan sözler: Gazozuma hap mı attınız ne yaptınız, şebekeye şap katacağım
OYNAT 02:07
Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan ahlak sınırını aşan sözler: Gazozuma hap mı attınız ne yaptınız, şebekeye şap katacağım
Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, belediye meclis toplantısında ahlak sınırını aşan ifadeler kullandı. Bir sendika temsilcisinin belediyedeki uygunsuz görüntüleri ve yine bir müdürün bilgisayarında bulunan erotik görüntüler hatırlatılan Özcan, 'Sana bir gazoz söyleyeyim. Çok sevdiğim bir sanatçı var Nuri Alço. Onun gibi de bakıp söyleyeyim. Burak Bey rahat ol. Gazozun içine bir şey atmadık rahat olun. Arkadaşlar bir gazoz filan ikramımız yok mu? Bir şey olmaz rahat olun. Gazozuma hap mı attınız ne yaptınız? Belediye şebekesine şap katacağım' diye konuştu.


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