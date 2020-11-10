10 Kasım törenine geç kalan CHP'li Başkan Özcan: Bağırsaklarım bozulmuş, yol üstünde ihtiyaç giderdim

Bolu'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için ölümünün 82’nci yılında Anıt Park'ta tören düzenlendi. Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyelerinin katıldığı törene Belediye Başkanı Tanju Özcan geç kaldı. Özcan'ın geç kalması üzerine törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunu, Bolu Belediyesi Zabıta Müdürü Fikret Er gerçekleştirdi. Başkan Özcan, çelenk sunumunun ardından törene katılabildi.
"İnsani bir sebep"
Başkan Özcan, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle törene geç kaldığını belirterek, "Ben törende oradaydım. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sırasında oradaydım. Yalnız çelenk koyma kısmını kaçırdım. Evden gelirken yolda durmak zorunda kaldım. İhtiyacımdan dolayı. Bundan dolayı da çelenk koyma kısmına katılamadım. Yaşadığım özel bir sağlık problemi 2-3 dakikalık gecikmeye yol açtı. Yani üzgünüm ama dediğim gibi uyuyakalma, evden geç çıkma gibi bir şey söz konusu değil. Bağırsaklarım bozulmuş. Daha açık söylemek gerekirse yol üzerinde ihtiyacımı gidermek zorunda kaldım. Gecikmenin sebebi de insani bir sebep" dedi.