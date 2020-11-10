10 Kasım törenine geç kalan CHP'li Başkan Özcan: Bağırsaklarım bozulmuş, yol üstünde ihtiyaç giderdim

Muhalefet partilerinden Bakan Elvan'a övgü: Sizi bu görevde görmekten mutluyuz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yeni görevinin ilk gününde bir süredir başkanlığını yürüttüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na veda ziyareti gerçekleştirdi. Burada komisyon üyesi CHP'li Bülent Kuşoğlu 'Sizi Hazine ve Maliye Bakanı olarak görmekten mutluyuz. Zor bir dönemde geldiniz. Başarılar diliyoruz CHP olarak', İYİ Partili Erhan Usta 'Zor bir göreve geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Orada oturmaktan daha zor olacak burada oturmak. Geldiğinde kendisini terleteceğiz', HDP'li Garo Paylan ise 'Pek çok anımız var. Gerilimler oldu ancak saygıyı hiç kaybetmedik. Helalleştik her zaman. Başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

