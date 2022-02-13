Gündem 10 saniyede 100 bin TLlik telefon hırsızlığı kamerada
BURSA

10 saniyede 100 bin TL'lik telefon hırsızlığı kamerada

Bursa'da bir iş yerinin camını kaldırım taşıyla kıran iki kişi, 10 saniye içinde 100 bin TL değerinde yedi cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi DHA
10 saniyede 100 bin TLlik telefon hırsızlığı kamerada
Bursa'da 10 saniyede 100 bin TL'lik telefon hırsızlığı yapıldı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Yıldırım ilçesi, Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'ndeki bir cep telefonu mağazasında meydana geldi. Mağaza önünde bir süre bekleyen iki şüpheli, kaldırım taşıyla iş yerinin camını kırdı. Biri dükkanın önünde beklerken, diğeri mağazaya girerek 100 bin TL değerinde yedi cep telefonu çaldı. 10 saniye içinde telefonları çalan şüpheliler kaçarken, alarm sesini duyan mahalleli durumu polise bildirdi.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki şüphelinin iş yerinin önünde beklemesi, birinin kaldırım taşıyla camı kırarak içeri girmesi ve 10 saniyede 100 bin TL değerinde yedi cep telefonunu alarak kaçması görülüyor.

Büyükçekmece'de ilginç hırsızlık: Uyanan çocuğu uyutup bilgisayarını çaldılar
FOTOĞRAF 8
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Olay, 29 Ocak'ta saat 04.30'da Sinanoba Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi.
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Şifreli bahçe kapısını açan 3 şüpheli, binaya girdikten sonra giriş katta eşi ve 9 yaşındaki oğluyla yaşayan A.K.'ye ait daireyi gözlerine kestirdi. A.K.'nin gece kilitlemeyi unuttuğu kapıyı kısa sürede açan 3 şüpheli içeri girdi.
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. Evdeki elektronik eşyaları alan şüphelilerden biri, A.K.'nin oğlunun odasına girdi. Çocuğun seslere uyandığını gören şüpheli, küçük çocuğa 'Tamam bir şey yok, sen uyu' dedikten sonra dizüstü bilgisayarı ve oyun konsolunu alarak odadan çıktı.
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Şüpheliler daha sonra koşarak evden çıktı. Çocuk, uyuyan ailesini uyandırarak evlerine hırsız girdiğini haber verdi.<br>
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Uyandıktan sonra polise haber veren aile daha sonra sitenin girişindeki güvenlik kameralarını inceledi. Hırsızların binaya girdikleri ve ellerinde çaldıkları malzemelerle çıktıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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A.K.'nin üst komşusu Rıza D., \"Cumartesi sabah 06.30'da kalktım, işe gidecektim. Genelde merdivenle inmeyi tercih ediyorum, 2. katta oturuyorum zaten. İnerken merdivenlerde 1. katta bir kişinin elinde fırçayla kapıyı fırçaladığını gördüm. Birden tedirgin oldum. Sonra olay yeri inceleme yazdığını gördüm. Ne olduğunu sordum hırsızlık olduğunu söyledi. Daha sonraki süreçte kameralara baktığımızda da hırsızların içeriye nasıl girdiklerini gördük\" dedi
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Büyükçekmece'de hırsızlar uyanan çocuğu uyutup bilgisayarını çaldılar
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Büyükçekmece'de hırsızlar uyanan çocuğu uyutup bilgisayarını çaldılar
Büyükçekmece'de ilginç hırsızlık: Uyanan çocuğu uyutup bilgisayarını çaldılar
İstanbul Büyükçekmece'de 3 hırsız girdikleri evde, sesleri duyunca uyanan 9 yaşındaki çocuğa 'Tamam bir şey yok, sen uyu' dedikten sonra evdeki elektronik eşyaları çalıp kaçtı. Odasına giren kişinin babası olmadığını fark eden çocuk, ailesini uyandırıp eve hırsız girdiğini söyledi. Hırsızların kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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