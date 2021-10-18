Gündem 10 ülkenin Osman Kavala serbest kalsın çağrısına siyasilerden tepki çığ gibi
POLİTİKA

10 ülkenin ‘Osman Kavala serbest kalsın’ çağrısına siyasilerden tepki çığ gibi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, aralarında ABD, Fransa ve Almanya'nın da bulunduğu 10 ülkenin büyükelçiliğinden yapılan 'Osman Kavala serbest bırakılsın' çağrısına tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu anımsatan Bakan Soylu "Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez." dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de çağrıya çok sert sözlerle tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
10 ülkenin ‘Osman Kavala serbest kalsın’ çağrısına siyasilerden tepki çığ gibi
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

ABD, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri, Gezi olaylarını organize ve finanse etmekle suçlanan Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Çağrı, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından Twitter'da da paylaşıldı.

BAKAN SOYLU'DAN TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün, Osman Kavala’nın tutuklanmasının dördüncü yıl dönümü. Hakkında devam eden dava, Türkiye’de demokrasi ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir." denilen ve Kavala'nın serbest bırakılmasının istendiği paylaşımı alıntılayarak tepki gösterdi.

'BÜYÜKELÇİLERİN TELKİNDE BULUNMASI KABUL EDİLEMEZ'

Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir hukuk devleti olduğunu anımsatan Bakan Soylu "Büyükelçilerin yürüyen bir davada yargıya tavsiye ve telkinde bulunması kabul edilemez. Tavsiye ve telkininiz, hukuk ve demokrasi anlayışınıza gölge düşürmektedir." ifadelerini kullandı.

ŞENTOP: BÜYÜK BİR HADDİNİ BİLMEZLİK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'de 'devam eden dava' hakkında, TBMM'de soru sormak ve görüşme yapmak bile anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir; büyük bir haddini bilmezliktir. İşinize bakın" sözleriyle büyükelçiliklerin açıklamasına tepki gösterdi.

BAKAN GÜL: HİÇBİR BÜYÜKELÇİNİN HADDİ DEĞİLDİR

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, büyükelçilerin telkinde bulunmak sorumluluğu olmadığını belirterek, "Diplomatlar, kabul edildikleri devletin hukukuna saygıyla mükelleftir. Anayasamıza göre mahkemelerimize tavsiye ve telkinde bulunmak hiçbir büyükelçinin haddi değildir. Hukukun üstünlüğüne gölge düşüren şey de bu had ve hudut bilmezliktir" dedi.

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