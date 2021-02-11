10 yaşındaki kız çektiği videolarla köyünü tanıtıyor: Bu güzellikleri herkes görsün

Köyünün ormanlarını, derelerini ve arazisini karış karış bilen 10 yaşındaki kız, çok sevdiği köyünün güzelliklerini herkese tanıtmak istedi. Köyünün arazilerinde gezerek videoya çekti. Köyünün ormanlarını, derelerini, şelalelerini ve ormanlarında çıkan mantarları tanıtan minik kız, bunları videoya çekerek sosyal paylaşım sitesi ve Youtube’de paylaştı.
KÖYÜNÜ TANITMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPIYOR
Minik kızın köyünde çektiği videolar beğenilerek kısa sürede çok sayıda izlenmeye ulaştı. Minik kız bıkmadan usanmadan köyünü tanıtmak için elinden geleni yapıyor.
BU GÜZELLİKLERİ HERKES GÖRSÜN Köyünü çok sevdiğini ifade eden Yağmur Uslu, "Köyümüz güzellikleriyle ön palana çıkıyor. Ormanları, dereleri ve şelaleleri çok güzel. Ben canım sıkıldıkça buraları geziyorum. Bu güzellikleri sadece ben değil herkes görsün istedim. Gezdiğim yerleri tanıtarak video çektim. Çok beğenildi. Köyümü çektiğim videolarla Türkiye’ye tanıtıyorum" dedi.
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- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesine bağlı Pınarbaşı köyü, yeraltı su kaynakları zenginliği ile dikkati çekiyor. Kuraklık tehlikesinin ülke gündemini uzun süre meşgul ettiği bir dönemde 'Bin Pınarlı Dağ' olarak bilinen Kazdağları'nın eteklerindeki köy, su bolluğuyla dikkat çekiyor.
'Bin Pınarlı Dağ' olarak bilinen Kazdağları'nın eteklerinde kalan Bayramiç ilçesinin Pınarbaşı köyü ve çevresindeki yeraltı su kaynakları zenginliği şaşırtıyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte köyde evlerin temelinden, bahçesinden, sokaklardan hatta futbol sahasından dahi çıkan kaynak suları göletler oluşturuyor. Yeraltı kaynak sularının kapladığı 400 nüfuslu köy, görüntüsü ile Venedik'i andırıyor. Pınarbaşı’nda yaşayanlar, bu doğa olayının, suyun bollaştığı her Ocak ayında tekrarladığını belirtiyor.
Köy muhtarı Hayrullah Özkan, her yıl kış gelip sular bollaştığında köyün altındaki kaynak sularının yüzeye çıktığını belirterek, Köyün bir kısmı su altında kalıyor. Spor sahamız, yollarımız, her tarafımız şu anda su içerisinde. Bu nedenle yollarımız bozuluyor. Kış gelince halimiz böyle oluyor. Bu durum hoşumuza gidiyor. Güzel manzaralar oluşuyor. Biz bu şekilde olmasına razıyız. Yeter ki sularımız bol olsun. Her yerde kuralık olurken, köyümüzde şu an bol su var. Bu köyümüze güzellik katıyor dedi.
Pınarbaşı köyünde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Ayşe Tenar'ın evinin altında da yeraltı su kaynağı bulunuyor. Evinin içi ve bahçesi kış aylarında sürekli suyla dolan Tenar, Son yağmurların ardından ev yine sular altında kaldı. Duvarların dibinden kaynıyor, bir baştan diğer başa kadar su doluyor evin içi. Gece gündüz sürekli su akıyor. Napalım böyle böyle hayat geçiriyoruz işte bu suların içinde dedi.
Bu köyün her yerinden su çıkıyor: Gece gündüz sürekli su akıyor
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Pınarbaşı köyü, yeraltı su kaynakları zenginliği ile dikkati çekiyor. Kuraklık tehlikesinin ülke gündemini uzun süre meşgul ettiği bir dönemde 'Bin Pınarlı Dağ' olarak bilinen Kazdağları'nın eteklerindeki köy, su bolluğuyla dikkat çekiyor.
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Köyün ihtiyaç duyduğu hizmetleri kendi imkanlarıyla yaptıklarını anlatan köy muhtarı Muzaffer Yayla şimdi de yaklaşık 100 bin lira maliyeti olan yol çalışmasına başladıklarını söyledi. Muhtar Yayla, “Köylümüz ihtiyaç duyduğu hizmetleri devletten beklemeden önce kendi imkanlarıyla yapmaya çalışıyor. Bunun en güzel örneği 150 yıllık yol sorununa neşter vurarak gösteriyoruz. Yaklaşık 2 kilometre olarak vurmayı düşündüğümüz bu yoldan 50 arazi sahibi yaralanacak. Bu yol analarımızın, babalarımızın, bacılarımızın hayali olan bir yoldu. Yol olmadığı için bu arazilerden hep sırtta taşımacılık yapıldı. Bahçesindeki fındığını, odununu ve buralar fındık bahçesi olmadan önce tüm tarım ürünleri hep sırtta taşındı. Vatandaşlarımız diz ağrısına, bel ağrısına kaldı genç yaşta. Biz bu yollarla bunlara neştere vuracağız. Daha önce Aralık Köyümüzde arazisi olan ama yolu olmayan arazilerimiz için yine 2 kilometre yol vurarak vatandaşlarımızı arazileriyle buluşturmuştuk. Bu çalışmaların hepsinde köy derneğimizin katkılarını unutmamak lazım. Bu çağda artık sırta yük taşımacılığına son vermek istiyoruz” diye konuştu.
Köyde yol ihtiyaçlarından başka hizmetleri de yine köylülerin desteğiyle yaptıklarını anlatan Muhtar Muzaffer Yayla, ‘’köylü kadınlarımız için köy camimizin altına sosyal alanlar oluşturduk. Geçmiş yıllarda köyümüze yeni bir cami yapıldı fakat bu camimizin minaresi yoktu. Köy halkımızla bir araya geldik ve aramızda topladığımız parayla camimizin minaresini yaptık. 2016 yılında ilçemizde yaşanan sel afetinde köyümüzün ortak malı su değirmeni yıkılmıştı. Yine köy halkımızla el ele vererek 65 bin lira gibi bir rakama değirmeninizi yaparak hizmete sunduk. Devlet, vatandaş işbirliğiyle köyümüz bozuk yollarına 700 m3 beton dökümü gerçekleştirerek daha yaşanılır bir köy olma yönünde adımlar attık’’ dedi.
Cami, yol, sosyal alanlar: Bu köyün her ihtiyacı devletten yardım beklemeden köylüler tarafından yapılıyor
Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Dereköy köyünde tüm işler, devletten yardım beklenmeden köylülerin ortak işbirliğiyle yapılıyor.