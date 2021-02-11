10 yaşındaki kız çektiği videolarla köyünü tanıtıyor: Bu güzellikleri herkes görsün

Köyün ihtiyaç duyduğu hizmetleri kendi imkanlarıyla yaptıklarını anlatan köy muhtarı Muzaffer Yayla şimdi de yaklaşık 100 bin lira maliyeti olan yol çalışmasına başladıklarını söyledi. Muhtar Yayla, “Köylümüz ihtiyaç duyduğu hizmetleri devletten beklemeden önce kendi imkanlarıyla yapmaya çalışıyor. Bunun en güzel örneği 150 yıllık yol sorununa neşter vurarak gösteriyoruz. Yaklaşık 2 kilometre olarak vurmayı düşündüğümüz bu yoldan 50 arazi sahibi yaralanacak. Bu yol analarımızın, babalarımızın, bacılarımızın hayali olan bir yoldu. Yol olmadığı için bu arazilerden hep sırtta taşımacılık yapıldı. Bahçesindeki fındığını, odununu ve buralar fındık bahçesi olmadan önce tüm tarım ürünleri hep sırtta taşındı. Vatandaşlarımız diz ağrısına, bel ağrısına kaldı genç yaşta. Biz bu yollarla bunlara neştere vuracağız. Daha önce Aralık Köyümüzde arazisi olan ama yolu olmayan arazilerimiz için yine 2 kilometre yol vurarak vatandaşlarımızı arazileriyle buluşturmuştuk. Bu çalışmaların hepsinde köy derneğimizin katkılarını unutmamak lazım. Bu çağda artık sırta yük taşımacılığına son vermek istiyoruz” diye konuştu.