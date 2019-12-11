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İSTANBUL

10 yılın en düşük seviyesi: İstanbul’da barajlardaki su seviyesi alarm vermeye devam ediyor

10 yılın en düşük seviyesi: İstanbul’da barajlardaki su seviyesi alarm vermeye devam ediyor

İstanbul’da 11 Aralık itibariyle bugüne kadar beklenen yağmurların yağmaması barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı. İSKİ verilerine göre barajlarda bulunan su miktarı 338 milyon metreküpe düşerek son 10 yılın en düşük seviyesine indiği görüldü. Geçen yıl aynı tarihte ise barajlarda 558 milyon metreküp su bulunduğu görüldü. Öte yandan, tehlikenin boyutu geçen günlerde Büyükçekmece ve Alibeyköy Barajlarının havadan çekilen görüntüsünde bir kez daha gün yüzüne çıkmıştı.

Haber Merkezi İHA
Barajlardaki doluluk son 10 yılın en düşük seviyesine kadar geriledi.
Barajlardaki doluluk son 10 yılın en düşük seviyesine kadar geriledi.

İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı 11 Aralık itibarıyla 35.50 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. En son bu orana yakın olarak 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,20 olarak ölçülmüştü. 2013’te ise 38.71 olarak ölçülmüştü. Barajlardaki en büyük doluluk oranı ise 93.32 ile Mart ayında ölçülmüştü.

  • Öte yandan barajlarda bugün itibarıyla toplamda 338 milyon metreküp su kaldığı görüldü. Özellikle Ekim, Kasım ve Aralık ayının ilk günlerinde beklenen yağmurların yağmaması İstanbul’da barajlarındaki su seviyesinin düşmesine neden oldu.

İHA
İstanbul’da 11 Aralık itibariyle bugüne kadar beklenen yağmurların yağmaması barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı.

Alibeyköy 38.14’e kadar düştü

Tehlikenin boyutu barajlardan çekilen drone görüntüsü ile bir kez daha ortaya çıkmıştı. İstanbul’da sonbahar mevsiminin kurak geçmesiyle birlikte Büyükçekmece Gölü’ndeki suların yaklaşık 300 metre çekildiği görülmüştü. Suların çekildiği alanları ise balçıkların kapladığı görüldü.

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan olan Alibeyköy Barajı’nda önceki yıllara göre su seviyesinde önemli derecede azalma oldu. Barajın su seviyesi 11 Aralık itibarıyla 38.14’e kadar düştü. Barajın havadan görüntülerinde suların çekildiği alanlarda lastik izleri ortaya çıkmıştı.

Yağışlar yüzde 47 azaldı, Türkiye son 39 yılın en kurak mevsimini geçirdi
HAYAT
Yağışlar yüzde 47 azaldı, Türkiye son 39 yılın en kurak mevsimini geçirdi

Son veriler

İSKİ verilerine göre 11 Aralık tarihi itibarıyla İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranları şu şekilde paylaşıldı:

  • “Ömerli 31.28, Pabuçdere 3.51, Sazlıdere 34.43, Büyükçekmece 35.65, Alibeyköy 38.14, Tekos 52.05, Kazandere 3.86, Elmalı 62.04, Darlık 40.59, Istrancalar 20.99.”

İstanbul'da barajlar son 10 yılın en düşük doluluk oranını gördü
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İstanbul'da barajlarda doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde.
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İstanbul Kasım ayında kurak bir mevsim geçirdi. Bu durum barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı.
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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Daha önce 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü.
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İstanbul'da barajlar son 10 yılın en düşük doluluk oranını gördü
İstanbul'da kurak geçen kasım ayı nedeniyle barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü.

Zebra midyeler baraj gölünü tamamen istila etti
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Van Gölü Havzası’nda 2 yıldır görülen ve istilacı tür olarak bilenen zebra midyelerin bölgedeki akarsulara yayılmasıyla birlikte dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefalinin üreme habitatını tehlikeye sokuyor.
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Daha önce Atatürk ve Keban barajlarında görülen, ancak yaklaşık 800 bin yıldır var olduğu belirtilen Van Gölü Havzası’nda şu ana kadar görülmemiş midyeler, büyük tehlike oluşturuyor.
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Muradiye ilçesinde yer alan Sarımehmet Baraj Gölü’nde iki yıl önce görülen ve sayıları hızla artan zebra midyeler, baraj gölünü iki yıllık süre içinde neredeyse tamamen istila etti.
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Van il sınırları içerisine henüz nereden geldiği bilinmeyen zebra midyeler, dünyada ekonomik ve ekolojik olarak çok büyük zararlara yol açan istilacı bir tür olarak biliniyor.
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Van Gölü Havzasında incelemelerde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, sadece bir zebra midyenin günlük bir litre suyu filtre ederek içindeki planktonları tükettiğini belirtti.
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“Milyarlarca lira zarara yol açıyor <br> <br> Bir midyenin yaşamı boyunca bir milyon tane yumurta bıraktığını ve bıraktığı bu yumurtaların plankton şeklinde suda yüzdüğünü ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, amatör avcıların baraj gölündeki midyeyi alıp diğer bölgelere taşıyabileceğini söyledi.
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Taşınan istilacı zebra midyelerin 14 bin insanın geçim kaynağı olan inci kefalinin üreme habitatını da tehlikeye sokacağına dikkat çeken Akkuş, “Zebra midye her yıl dünyada ve ülkemizde milyarlarca lira zarara yol açan istilacı bir midye türüdür. Van il sınırlarında sadece tatlı su midyesi diye ifade ettiğimiz bir midye bulunmaktadır...
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Zebra midye ise günümüze kadar Van il sınırlarında bulunmuyordu. Zebra midye ülkemizde Atatürk ve Keban barajı gibi birçok baraj gölümüzde birçok ekonomik ve ekolojik zararlara yol açan bir midye türüdür. Çünkü çok büyük bir üreme potansiyeline sahiptir. Tek bir midye hayatı boyunca bir milyon tane yumurta bırakabiliyor ve bu yumurtalar akıntılar yoluyla beraber girmiş olduğu bütün ekosisteme yayılıyorlar” dedi.
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“Barajın her bir noktası istila edildi” <br> <br> Baraj gölünün her bir noktasını istila eden midyelerin, başka su kaynaklarına geçmesinin önlenmesi gerektiğinin altını çizen Akkuş, “Ülkemizdeki bütün sucul ekosistemler önemli, fakat Van Gölü Havzası’ndaki tatlı su kaynaklarının ayrı bir önemi var. Çünkü Van Gölü’ne dökülen akarsular, gölden 14 bin insanın geçimini sağladığı inci kefalinin üreme habitatlarını oluşturuyor...
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Burada son iki yıldır zebra midyenin varlığına rastlıyoruz. Şu an barajın her bir noktası bu midyeler tarafından istila edilmiş durumdadır. Bu midye Van il sınırı içerisindeki başka akarsulara geçmesi bir felaketi beraberinde getirir. Çünkü burada her yıl nisan ve temmuz aylarında inci kefallerinin üreme habitatına büyük bir zarar verir. Bu nedenle buradaki zebra midyenin başka su kaynaklarına geçmesinin önlenmesi gerekmektedir” diye konuştu.
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“Büyük felaketlere yol açmadan önüne geçilmesi gerekiyor” <br> <br> Amatör balık avcılarının baraj gölündeki midyeyi alıp diğer bölgelere taşıma riskinin bulmasından dolayı Van Gölü Havzası’nda bir eylem planı hazırlanması gerektiğine vurgu yapan Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Zebra midyenin su dışında nemli ortamda 2-3 gün boyunca hayatta kalabiliyor. Burada kullanmış olduğumuz bir ağ aracını Van il sınırları içerisinde başka bir akarsuda kullanırsak buradaki midyeyi buradan alıp oraya taşıma riski bulunuyor...
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Bu yüzden baraj gölünün amatör avcılığa kesinlikle kapatılması gerekiyor. Çünkü amatör avcılar, buradaki midyeyi alıp diğer bölgelere taşıyabilirler. Bunun için de Van Gölü Havzası özelinde bir eylem planı hazırlanması lazım. Elimizde bir sorun var ve bu sorunu yönetmemiz gerekiyor. Daha büyük felaketlere yol açmadan önüne geçilmesi gerekiyor.”
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Zebra midyeler baraj gölünü tamamen istila etti
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Zebra midyeler baraj gölünü tamamen istila etti
Zebra midyeler baraj gölünü tamamen istila etti
Dünyada ekonomik ve ekolojik olarak büyük zararlara yol açan zebra midyeler, Van Gölü Havzası'ndaki Sarımehmet Baraj Gölü'nü tamamen istila etti.


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