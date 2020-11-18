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SİVAS

100 bin liraya sosyal mesafe: Pahalı önlemden müşteriler memnun

Sivas’ta bir kafe işletmecisin100 bin lira harcayarak mekanını yeniledi. Mekanda korona virüse karşı yapılan cam kabinler vatandaşların ilgisini çekiyor.

Haber Merkezi İHA
Localar 100 bin liraya mal oldu.
Localar 100 bin liraya mal oldu.

Koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sivas’ta bir kafe işletmecisi korona virüse karşı aldığı önlem ise görenlerin dikkatini çekiyor. Kent merkezi Karşıyaka mahallesinde kafe işleten Nail Doğan, yaklaşık 100 bin lira harcayarak müşterilerinin birbiriyle temasını azaltmayı başardı. Masa ve sandalyelerin üzerini cam kabinlerle kapatan Doğan, bu sayede müşteriler arasındaki sosyal mesafeyi sağlayabiliyor. Sosyal mesafeli bu kafe vatandaşlar tarafından oldukça rağbet görüyor.

VİRÜSTEN KORUYOR

İşletme sahibi Nail Doğan, cam kabinlerin hem virüsten hem de soğuktan koruduğunu ifade ederek, “Ülkemizde korona virüs işlerimizi olumsuz yönde etkiledi. Kapalı alanımız vardı buraya insanlar hastalık nedeniyle girmek istemiyordu. Bizde böyle bir loca yapalım dedik, kafamda böyle bir fikir çıkardım, sobalar kurdum. Bizim için insan sağlığı önemli bizde loca yaptık içerilerine sobaları kurduk talep çok bizde memnunuz şuan da. Buranın maliyeti bana yaklaşık 100 Bin lira oldu.

Müşterilerin uygulamadan memnun olduğunu söyleyen Doğan "Burada masalar ayrı ayrı kimse kimseyle temas kurmuyor, hijyenik bir ortam memleketimiz soğuk bir memleket içeriye sobalar kurduk tertemiz oturuyor insanlar, kestanesini kavuruyor, patatesini közlüyor rahatlar yani. Hem virüsten hem soğuktan koruyor. Biz dükkanımızı 12 ay değil 5 ay çalıştırabiliyorduk burası duruyordu” dedi.

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