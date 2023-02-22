100 bin öğrenci nakledildi: Yeni okul yeni arkadaşlıklar

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Depremin etkilediği 10 ilden diğer illere nakil olan öğrenciler, yeni okullarında eğitime başladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle Bitlis ve Van’a gelen öğrenciler, yerleştirildikleri okullarda derse başladı. Depremin etkilediği illerden kurumlar aracılığıyla ve kendi imkanlarıyla Bitlis ve ilçelerine yerleştirilen ailelerden 290 öğrencinin okullara kaydı alındı. Yeni bir okulda yeni arkadaşlarıyla eğitime başlayan öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemelerinden oluşa hediye paketleri dağıtıldı. Deprem bölgesinden gelen 4 öğrencinin kaydının yapıldığı Yunus Emre Anaokulu Müdürü Serkan Saçan, her türlü desteğin sağlandığını söyledi.
Van’ın Erciş ilçesindeki okullara yerleştirilen depremzede öğrenciler de belirlenen okullara yerleştirildi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu’nun talimatıyla ilçede eğitime başlayan 200 depremzede öğrenciye kitap, kırtasiye ve kıyafet desteği verildi, rehber öğretmenler de öğrencilerle görüşerek psikososyal destekte bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, deprem bölgesinden gelen 200 öğrenciyi okullara yerleştirdiklerini ve her türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Hatay’ın İskenderun ilçesinden gelen 8. sınıf öğrencisi Süleyman Ömer Turgay, okulda yeni arkadaşlıklar edindiğini, herkesin kendileriyle yakından ilgilendiğini dile getirdi. Malatya’dan gelen 5. sınıf öğrencisi Beran Naz Düz, yeni arkadaşlarıyla tanıştığını söyleyerek, “Babam görevli olduğu için gelemedi. Annem ve kardeşlerim burada. Herkes bize burada çok yardımcı oluyor, yakından ilgileniyor. Malatya’daki arkadaşlarımı özlüyorum, şu an ne yaptıklarını bilmiyorum ama inşallah onlar da iyidir. Burada derslerime uyum sağlamaya çalışıyorum. İnşallah Malatya’ya tekrar dönerim arkadaşlarıma kavuşurum. Devletimize çok teşekkür ediyoruz burada bize bir sürü imkanlar sundular. Kaymakam amca bizi ziyarete geldi.” ifadelerini kullandı. Ercişli öğrenci Şermin Demir de deprem bölgesinden gelen arkadaşlarına yardımcı olmaya çalıştıklarını bildirerek, “Elimizden geldiğince depremi hatırlatmamaya çalışıyoruz. Oyunlar oynayıp ortama alışmalarını sağlıyoruz. Evlerimize davet ediyoruz. Burada güzel zaman geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz.” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremlerden etkilenen 10 ildeki 99 bin 853 öğrencinin diğer illere nakillerinin yapıldığını açıkladı. Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “10 ilimizdeki öğrencilerimizin diğer illere nakilleri kapsamında 99 bin 853 öğrencimizin nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımız, geleceğimizdir. Her imkan ve koşulda yanlarında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Paylaşımda, öğrencilerin nakillerinin yapıldığı bazı illere ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre, Ankara’ya 13 bin 110, Mersin’e 10 bin 272, Antalya’ya 9 bin 380, Konya’ya 6 bin 47, İstanbul’a 5 bin 898, İzmir’e 3 bin 831, Muğla’ya 3 bin 629, Aydın’a 3 bin 66, Kayseri’ye 2 bin 940, Bursa’ya 2 bin 598 öğrenci nakledildi.