100 bin öğrenci nakledildi: Yeni okul yeni arkadaşlıklar

Van’ın Erciş ilçesindeki okullara yerleştirilen depremzede öğrenciler de belirlenen okullara yerleştirildi. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu’nun talimatıyla ilçede eğitime başlayan 200 depremzede öğrenciye kitap, kırtasiye ve kıyafet desteği verildi, rehber öğretmenler de öğrencilerle görüşerek psikososyal destekte bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Alhan, deprem bölgesinden gelen 200 öğrenciyi okullara yerleştirdiklerini ve her türlü ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. Hatay’ın İskenderun ilçesinden gelen 8. sınıf öğrencisi Süleyman Ömer Turgay, okulda yeni arkadaşlıklar edindiğini, herkesin kendileriyle yakından ilgilendiğini dile getirdi. Malatya’dan gelen 5. sınıf öğrencisi Beran Naz Düz, yeni arkadaşlarıyla tanıştığını söyleyerek, “Babam görevli olduğu için gelemedi. Annem ve kardeşlerim burada. Herkes bize burada çok yardımcı oluyor, yakından ilgileniyor. Malatya’daki arkadaşlarımı özlüyorum, şu an ne yaptıklarını bilmiyorum ama inşallah onlar da iyidir. Burada derslerime uyum sağlamaya çalışıyorum. İnşallah Malatya’ya tekrar dönerim arkadaşlarıma kavuşurum. Devletimize çok teşekkür ediyoruz burada bize bir sürü imkanlar sundular. Kaymakam amca bizi ziyarete geldi.” ifadelerini kullandı. Ercişli öğrenci Şermin Demir de deprem bölgesinden gelen arkadaşlarına yardımcı olmaya çalıştıklarını bildirerek, “Elimizden geldiğince depremi hatırlatmamaya çalışıyoruz. Oyunlar oynayıp ortama alışmalarını sağlıyoruz. Evlerimize davet ediyoruz. Burada güzel zaman geçirmelerini sağlamaya çalışıyoruz.” dedi.