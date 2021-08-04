​11 bölgede zamana karşı yarış

Muğla, Antalya, Balıkesir ve Isparta’da 11 noktadaki yangınlara müdahale sürüyor. Ekipler, hava ve karadan zamana karşı yarışıyor. Denizli, Uşak ve Aydın’daki yangınlar söndürüldü. Ülke genelinde çıkan 163 orman yangınından 152’si ise kontrol altına alındı. Yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9’a yükseldi.

TEKLİFLERİ GERİ ÇEKTİLER

Antalya’da devam eden yangınların kontrol altına alınması için ekipler gece gündüz demeden yoğun bir şekilde mücadele veriyor. Önceki gece saatlerinde Gündoğmuş’ta alevler 6 mahalleye daha sıçradı. Yangının 7. gününe girdiği Manavgat’ta ise etrafı tamamen ormanlık olan Kızıldağ Mahallesi’ndeki bütün evler tahliye edildi. Yangın yönetim merkezinde orman yangınları ilgili bilgi veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangının durdurulması için bugünün kritik önemde olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, Fransa ve Yunanistan’ın yardım teklifini geri çektiğini söyledi. Çavuşoğlu, “Biz Türkiye olarak yardım ettiğimiz gibi başka ülkelerin de bize yardım etmesinden incinmeyiz” dedi. Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, “Sadece Gülen Dağ’da devam eden bir yangın var. Alevlerin yerleşim alanına sıçramaması için şerit açtık, havadan da müdahale sürüyor” dedi.

MAHALLELER BOŞALTILDI

Muğla’nın Milas ve Bodrum ilçelerinde de yangın sürüyor. İki ilçe arasındaki Mazı’yı saran alevler rüzgarın etkisiyle Çökertme mahallesine taşındı. Jandarmanın uyarılarının ardından halk tahliye edildi. Milas Türkevleri Mahallesi’nde bir siteyi alevler sardı. Güvenlik güçleri sitedeki vatandaşları tahliye etti. Marmaris Hisarönü köyünde etkisi azalan yangın devam ediyor. Köyceğiz ilçesinde Perşembe gününden bu yana devam eden yangın bazı mahalleleri tehdit etmeye başlayınca Çayhisar Mahallesi, Kavacık Mahallesi, Pınar Mahallesi Ören Yeri, Zeytinalanı Mahallesi Akyaka mevkii, Taşdibi mahalleleri boşaltıldı. Köyceğiz’de 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

REKLAM

RÜZGARLA YAYILDI