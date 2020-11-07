112'yi 4 ayda gereksiz yere 1347 kez arayan kişiye ceza

Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, gereksiz ve asılsız ihbarlarda bulunanlar, tek tek tespit edilerek para cezası uygulanıyor.

Yılda ortalama 1 milyonu aşkın çağrı gelen merkezde çalışan operatörler ile vatandaşlar arasında ilginç diyalogların da yaşandığı aramalarda sağlık hizmeti için zamanla yarışan sağlık görevlileri, zor anlar yaşıyor. Çağrı merkezini arayanlar, 'Kedi tavana çıktı, polis gönderin aşağıya indirsin', 'Evladım evde yok, telefon numarasını versem konumundan bulabilir misiniz?' şeklinde gereksiz ve asılsız çağrılarda bulunuyor.

Yapılan incelemede; kentte son 4 ay içinde gereksiz yere 112'yi aradığı tespit edilen 11 kişiye, Kabahatler Kanunu çerçevesinde para cezası uygulandı. Ceza uygulananlar arasında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bin 347, bin 327, 754 ve 678 defa arayanların yer alması dikkat çekti.

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'1 MİLYON 680 BİN ÇAĞRIDAN 380 BİNİ ASIL ÇAĞRI'

Samsun 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Emin Demir, asılsız ve gereksiz çağrıların 112 Acil Çağrı Merkezi müdürlüklerinin kâbusu haline dönüştüğünü söyleyerek, "Samsun'da 24 Ocak 2019 ve 23 Ekim 2020 tarihleri arasında çağrı merkezimize 1 milyon 680 bin çağrı gelmiş. Bunun sadece 380 bini asıl çağrı. Yani vakaya dönüşmüş vatandaşlarımızın hayatlarını olumsuz etkileyen durumlar. Bunun dışında olanların tamamı gereksiz ve asılsız çağrılar. Bu bizi de yormakta, çalışan arkadaşlarımızın da enerjisini bitirmekte. Asılsız ve gereksiz çağrıların birçoğu hakaret içerikli de olabiliyor. Bu da personelin motivasyonunu bozabiliyor. İşte arkadaş arayanlardan tutun da 'Kedi tavana çıktı, polis gönderin aşağıya indirsin', 'Evladım evde yok telefon numarasını versem konumundan bulabilir misiniz?' diyene kadar 112 ile çağrı içeriği olmayan bir sürü bildirim geliyor" dedi

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‘4-5 GÜNDE DEFALARCA ARAMIŞLAR’

Bazı vatandaşların da 112'yi defalarca gereksiz şekilde aradıklarını dile getiren Demir, "Yaptığımız incelemelerde hiçbir işi yokmuşçasına bir vatandaş, 4 ay içinde bin 347 defa 112'yi aramış. Yine, bin 327, 754 ,678 kere gibi rakamlarda arayanlar olmuş. Bunlarla ilgili biz idari işlemler yapıyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na yazı yazıp, gelen cevaba göre adres kayıtlarını tespit edip, cezai müeyyideler uyguluyoruz. Eylül ayında 11 kişiye toplam 4 bin 129 liralık bir para cezası uygulaması yaptık. Ekim ayında ise yine 100'ün üzerinde bizi gereksiz ve asılsız şekilde arayan 16 kişiyi tespit ettik. Bilişim Teknolojileri Bölge Müdürlüğü'ne yazımızı yazdık, oradan gelecek cevaba göre de gerekli işlemi yapacağız" diye konuştu.

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'3'ÜNCÜ TEKRARDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULUYOR'

Demir, kişiye para cezası verdiklerini, ikinci tekrarda iki kat para cezası uygulandığını, 3'üncü tekrarda ise Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Bizi gereksiz ararken gerçek ihtiyacı olan bir vatandaşımızın bize ulaşmakta sorun yaşayabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın 112'yi sadece olağanüstü durumlarda aramalarını sağlamamız lazım. Merkezimizin faaliyete geçtiği günden bugüne kadar asılsız-gereksiz çağrı oranı yüzde 87 iken yapılan çalışmalar neticesinde yüzde 73'e gerilemiştir. Hedefimiz 112 Acil Çağrı Merkezimizden acil yardım çağrısı yapan vatandaşlarımızın hızlı ve kaliteli hizmet almasını sağlamaktır" ifadelerinde bulundu.