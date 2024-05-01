12 ilde DEAŞ operasyonu: 41 terör örgütü üyesi paketlendi

12 ilde DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 41 kişi yakalandı
12 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan "Bozdoğan-34" operasyonlarında 41 şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince
Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa
'da olmak üzere 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında
Bolu'da 5, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 10, Kırıkkale'de 5, Kilis'te 5, Kocaeli'nde 4, Nevşehir'de 3, Sakarya'da 1, Gaziantep'te 1, Şanlıurfa'da 3, Düzce'de 1 ve Manisa'da 2
olmak üzere toplam 41 DEAŞ terör örgütü mensubunun yakalandı.
Operasyonda, ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyal ve çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konuldu.
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2 saat önce