Gündem 12 ilde FETÖ operasyonu 18 askere gözaltı kararı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Adana merkezli 12 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

12 ilde FETÖ operasyonu: 18 askere gözaltı kararı

Adana merkezli 12 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında 15'i aktif görevde 18 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv: FETÖ operasyonu
Arşiv: FETÖ operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma kapsamında silahlı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) asker kanadına yönelik olarak 15’i muvazzaf 15 asker hakkında gözaltı kararı verdi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli 12 ilde şafak vakti operasyon başlattı.

15'İ MUVAZZAF ASKER

Polis aralarında muvazzaf 1’i binbaşı, 1’i üsteğmen, 1’i teğmen olmak üzere 15’i muvazzaf 18 askeri yakalamak için harekete geçti. Polis çok sayıda FETÖ zanlısı askeri gözaltına aldı. Operasyonlar devam ediyor.

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