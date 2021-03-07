Gündem 12 kattan atılan esnaf, saldırganın serbest kalmasına tepki gösterdi Benim için ikinci bir ölüm
3. SAYFA İSTANBUL

12. kattan atılan esnaf, saldırganın serbest kalmasına tepki gösterdi: Benim için ikinci bir ölüm

Şişli’de bir ticaret merkezinde bir kişi tarafından 12. kattan yaklaşık 5 metre aşağıdaki 11. kata atılan İlyas Demirci, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Şahsın serbest bırakılmasına tepki gösteren Demirci, “Şahsın avukatı ölmemiştir, sağdır raporu alıyor. O günkü savcı da onu serbest bırakıyor. Ben ölümü bekliyorum, o arkadaş oradan tutuklamadan serbest bırakılıyor. Benim için ikinci bir ölüm” dedi.

Haber Merkezi İHA
İlyas Demirci
İlyas Demirci

İstanbul Şişli’de bir ticaret merkezinde 22 Şubat günü akşam saatlerinde esnaf İlyas Demirci (62), tartıştığı Çağdaş B. (22) tarafından 12. kattan aşağı atıldı.

Yaklaşık 5 metre aşağıdaki 11. kata düşen Demirci, vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Şahısla aralarında herhangi bir sorun olmadığını, hatta ilk defa orada gördüğünü söyleyen Demirci, ona baktığı için takip edildiğini, daha sonra da şahsın saldırdığını belirtti.


Olayın şokunu hala atlatamadığını aktaran İlyas Demirci, “İkinci ayın 22’sinde Perpa Ticaret Merkezi’nde akşam saat 17.00 gibiydi iş yerinden çıktım, 13. kattaki tuvalete gidiyordum. Gittiğim güzergahta önümde birkaç tane delikanlı duruyordu, korkutucu ve ürkütücü tipleri vardı. Rahatsız oldum gitmedim o tarafa, döndüm geriye 12. kata indim. Oradaki lavaboya gittim. Lavabodan çıktım o bakıp rahatsız olduğum kişiyi karşımda gördüm.

Sonra tartışmaya başladık. İşte niye takip ediyorsun, niye geldin. O sen bana niye baktın falan derken arbede yaşandı. Sonra bana acımasızca kulağımın arkasından vurunca tabii ben bilincimi kaybetmişim ve oraya düşmüşüm. Sonra hala bana vuruyor, bu darbelerin etkisi ile tekrar kendime geldim. Uyandım sen bana niye vuruyorsun diye müdahaleye kalkarken beni tuttuğu gibi 12. kattan 4 buçuk, 5 metre aşağıya yani 11. kata maalesef attı. Ben betona 100 kiloluk halimle olduğum gibi çakıldım” dedi.

“Ona baktım diye beni takip ediyor ve beni bu hale getiriyor”

Şahsın serbest bırakılmasının kendisi için adeta ölüm olduğunu söyleyen Demirci, “Hayatımda ilk defa gördüm. Orada öyle başıboş geziyor. Ben ona baktım diye beni takip ediyor ve beni bu hale getiriyor. Orada bayılıp kalmışım, beni hastaneye kaldırmışlar. Bir dünya kırık var, iç kanama geçirmişim. Yoğun bakımda dört gün yattım. Kulağım patlamış, o da duymuyor. Beni esas yıkan şey bu arkadaşı orada kameralardan takip edip almışlar. Ben gece 6 saat ameliyatta kalıyorum, sabah 7’de ameliyattan çıkıyorum, yoğun bakıma alınıyorum. 9-10 gibi de o vatandaşın avukatı da geliyor ölmemiştir, sağdır raporu alıyor. O günkü savcı bey de onu serbest bırakıyor. Yani ben burada ölümü bekliyorum, o arkadaş oradan tutuklanmadan serbest bırakılıyor. Benim için ikinci bir ölüm. Bana yaptılar. Bu adam başıboş geziyor, belki şimdi birine daha yapmıştır nasılsa ölmeyince hiçbir şey olmuyor diye. Buna bir müdahale edilmesini rica ediyorum” şeklinde konuştu.

Tartıştığı esnafı 12. kattan aşağı attı
OYNAT 00:26
Tartıştığı esnafı 12. kattan aşağı attı
Şişli'de bir ticaret merkezinde tartıştığı esnafı 12. kattan aşağı atan şahıs güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 5 metre aşağıdaki 11'inci kata düşen esnaf, şahıstan şikayetçi oldu.


“Bunu eşime yapan yarın çocuğuna da, eşine de yapar”

Şahsın hem psikoloji öğrencisi olduğunu hem de kung fu sporu ile uğraştığını söyleyen eşi Gülhan Demirci de, “Ben eşimi bu hale getiren kişinin tutuklanmasını istiyorum. Çünkü bugün eşime yapan yarın başkasına yapar. 62 yaşındaki bir insana bunu yapan 22 yaşındaki bir kişi, yarın çocuğuna, eşine de yapar. Belki onu serbest bırakan savcıya da yapar. Bu yüzden tutuklanmasını ve cezasını çekmesini istiyorum. Kendi ifadesinde de yazıyor zaten, tanımadığını söylüyor. Sorun ne olursa olsun atamaz aşağıya, bu öldürmeye teşebbüstür. Kendisi kung fu sporu yapıyormuş zaten. Orada da hareketlerini denemiş herhalde. O kadar profesyonel atıyor ki tepetakla çevirip atıyor ve psikoloji öğrencisi bu” diye konuştu.

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