1,2 milyon aşı Türkiye'nin tamamına ulaştı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ile dağıtılarak 14 Ocak'ta yapılmaya başlanan CoronaVac aşısının ilk dozu, ülkenin dört bir yanındaki 1 milyon 200 binden fazla kişiye uygulandı.

BİLİM KURULU ÜYELERİ DE AŞI OLDU

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından "Acil Kullanım Onayı verilmesinin ardından ilk CoronaVac aşısı, 13 Ocak'ta Ankara Şehir Hastanesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. Koca'nın ardından Koronavirüs ve Toplum Bilim Kurulu üyeleri de aşı oldu.

Ülke genelindeki aşılama ise "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarıyla başladı ve aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da aşı yapıldı.

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Uygulamanın ilk gününde 285 bin sağlık çalışanına aşı yapılırken, ikinci gün bu sayı 500 bini geçti.

7 GÜNDE 1 MİLYONU AŞTI

Ülke genelindeki aşılamanın 7'nci günü olan 20 Ocak'ta ilk dozu yaptıranların sayısı 1 milyonu geçti.

Kovid-19 aşıları, ulusal uygulama stratejisi kapsamında öncelikli gruptakilerin hızla aşılanması amacıyla 81 ilin en ücra köşesine kadar ulaştırıldı. Bu kapsamda, bugüne kadar ülkenin dört bir yanındaki 1 milyon 200 binden fazla kişiye aşının ilk dozu yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, dün Twitter hesabından paylaştığı, aşılanan kişi sayısının il bazında gösterildiği grafiğe göre ilk sırada 224 bin 472 kişiyle İstanbul yer aldı.

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Bu ili 122 bin 332 kişinin aşılandığı Ankara izlerken, daha sonra 76 bin 688 kişiyle İzmir geldi.

Bu illeri sırasıyla, 41 bin 305 kişiyle Antalya, 39 bin 470 kişiyle Bursa, 31 bin 462 kişiyle Adana, 29 bin 320 kişiyle Konya, 27 bin 5 kişiyle Mersin, 25 bin 435 kişiyle Kocaeli, 24 bin 283 kişiyle Samsun, 21 bin 847 kişiyle Kayseri ve 21 bin 698 kişiyle Gaziantep takip etti.