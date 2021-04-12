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Gündem Meteorolojiden çok sayıda il için yağış uyarısı
ANKARA

12 Nisan hava durumunda yağış uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu

Meteorolojiden çok sayıda il için yağış uyarısı

Nisan ayına girilmesiyle birlikte ne zaman ilkbahar havasına girileceği de merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Nisan hava durumu raporunu paylaştı. Meteorolojinin tahminlerine göre hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecekken, çok sayıda ilde ise yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak yükseklerde ise kar şeklinde olacağı öngörülüyor. İşte yurt genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi Yeni Şafak
12 Nisan hava durumunda yağış uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çankırı, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerdeki yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normallerinin 2-4, iç bölgelerde 6-8 derece altında, Doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Ülkenmizin batı kesimlerinde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

DON UYARISI!

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Zirai faaliyetlerin başladığı/devam ettiği yerlerde zirai don tehlikesine karşı yetkililerin ve zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.





Kayseri'de kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi
GÜNDEM
Kayseri'de kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildi

Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
FOTOĞRAF 34
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Yüksekova ilçesinde nisan ayına rağmen Mergezer Yaylası’nda kardan oluşan tüneller şaşırtırken, karla mücadele çalışması ise yoğun bir şekilde devam ediyor.
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Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova şantiyesi ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doski bölgesindeki Mergezer Yaylası’nın yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Kardan oluşan tüneller ve 8 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda ekskavatör da kullanıyor.
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Kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarına gece gündüz devam ediyor.
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Özellikle yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.
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Günlerdir süren çalışmanın daha devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, nisan ayında Yüksekova’nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.
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Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
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Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Title
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Yüksekova’da 8 metrelik kar tünelleri
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 8 metreyi aşan karda yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.


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