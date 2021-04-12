12 Nisan hava durumunda yağış uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu
Meteorolojiden çok sayıda il için yağış uyarısı
Nisan ayına girilmesiyle birlikte ne zaman ilkbahar havasına girileceği de merak edilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Nisan hava durumu raporunu paylaştı. Meteorolojinin tahminlerine göre hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecekken, çok sayıda ilde ise yağış bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak yükseklerde ise kar şeklinde olacağı öngörülüyor. İşte yurt genelinde il il hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çankırı, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerdeki yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normallerinin 2-4, iç bölgelerde 6-8 derece altında, Doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
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Ülkenmizin batı kesimlerinde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
DON UYARISI!
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Zirai faaliyetlerin başladığı/devam ettiği yerlerde zirai don tehlikesine karşı yetkililerin ve zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.