12 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu: Biz hazırız AK Parti ve MHP hazır mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı bir konuşmada "1980 darbesinden sonra 82 Anayasası halk oylamasına sunuldu. Darbe anayasasını kabul edenlerin oranı yüzde 91,37. Ben o yıllarda İstanbul'da kamu görevlisiydim. 'Hayır' diyenlerden birisi de benim, bu yüzde sekizin içinde ben de vardım" ifadelerini kullandı. Ancak 1982 yılında İstanbul'da kamu görevlisi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'nun Fransa'da hesap uzmanı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.