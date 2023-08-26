12 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu: Biz hazırız AK Parti ve MHP hazır mı?

Kılıçdaroğlu'nun 'Biz hazırız' paylaşımına 'istifa et' mesajları yağdı.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turu muhalefet için hayal kırıklığına neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52'sini alarak bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenilgiye uğrattı.
Kılıçdaroğlu'nun aldığı 12'nci yenilgi muhalefette büyük bir krize sebep oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in başını çektiği bir grup, CHP liderine değişim mesajları gönderse de bu mesajlar karşılık bulmadı.
Partisinde değişim krizi devam eden CHP lideri önceki gün Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği üyeleriyle bir araya geldi.
Kılıçdaroğlu 'AK Parti hazır mı? MHP hazır mı?' diye sordu
Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
Vatandaşlardan 'istifa et' mesajları
Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına takipçilerinden tepki gecikmedi. Vatandaşlar, CHP liderine 'İstifa et' çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu'na gelen tepki mesajları şu şekilde: