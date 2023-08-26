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12 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu: Biz hazırız AK Parti ve MHP hazır mı?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki yaptığı bir paylaşımda "Biz hazırız…Kamuoyu önünde soruyoruz. Ak Parti hazır mı? MHP hazır mı?" diye sordu. Aldığı 12'nci yenilgi sonrasında parti içi muhalifleri ve ittifak ortaklarını karşısında bulan Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımı, takipçilerinin tepkisine sebep oldu. Vatandaşlar, CHP liderine 'İstifa et' çağrısında bulundu.

11:50 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu'nun 'Biz hazırız' paylaşımına 'istifa et' mesajları yağdı.

Kılıçdaroğlu'nun 'Biz hazırız' paylaşımına 'istifa et' mesajları yağdı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin iki turu muhalefet için hayal kırıklığına neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52'sini alarak bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenilgiye uğrattı.

Kılıçdaroğlu'nun aldığı 12'nci yenilgi muhalefette büyük bir krize sebep oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in başını çektiği bir grup, CHP liderine değişim mesajları gönderse de bu mesajlar karşılık bulmadı.

Partisinde değişim krizi devam eden CHP lideri önceki gün Atanamayan Uzman Çavuşlar Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu 'AK Parti hazır mı? MHP hazır mı?' diye sordu

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir dönem görev yapıp bugün işsiz Uzman Erbaş sayısı 67 bin 462 kişi... Vatanı ve bayrağı için çalışıp bugün işsiz olanlara sahip çıkmak ve sorunlarını çözmek siyaset kurumunun görevidir.
Biz hazırız…Kamuoyu önünde soruyoruz. Ak Parti hazır mı? MHP hazır mı?"

Vatandaşlardan 'istifa et' mesajları

Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına takipçilerinden tepki gecikmedi. Vatandaşlar, CHP liderine 'İstifa et' çağrısında bulundu. Kılıçdaroğlu'na gelen tepki mesajları şu şekilde:




#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#AK Parti
#MHP
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