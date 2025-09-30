Yeni Şafak
12 yaşındaki üvey oğlu tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti

08:4430/09/2025, Salı
IHA
Sağlık ekipleri yaralı adamı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti.
Kayseri’nin Talas ilçesinde 12 yaşındaki üvey oğlu tarafından bıçaklanan adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mevlana Mahallesi Özkan Sokak’ta 15 katlı binanın 8’inci katında meydana gelen olayda Y.C.K. (12) ile üvey babası H.P. (31) arasında henüz bilinmeyen bir sepeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.C.K., bıçakla H.P.’yi kalbinden bıçakladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralı adamı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk etti. Y.C.K. ise gözaltına alındı.

Hastanede hayatını kaybetti

Öte yandan H.P., kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.P.’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.



