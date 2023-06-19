13 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Yağışların, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri, Sakarya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.





Sıcaklıklar azalıyor

İç Ege ve Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.





Kuvvetli yağış uyarısı





Yağışların, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri, Sakarya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.









Kuvvetli rüzgar uyarısı





Rüzgârın, Kıyı Ege'nin güneyinde kuzeybatı; Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında güneybatı ve batı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





13 il için sarı kod





Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Sakarya, Sivas, Yozgat, Kırıkkale ve Düzce için sarı kodlu uyarıda bulundu.









Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.





BURSA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





EDİRNE °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





İSTANBUL °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





KOCAELİ °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





A.KARAHİSAR °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





DENİZLİ °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





İZMİR °C, 28°CParçalı ve az bulutlu





MANİSA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz’in doğusunda güneybatı ve batı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.





ADANA °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





ANTALYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





HATAY °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.





K.MARAŞ °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.





Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya, Karaman ve Niğde dışında kalan yerlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.





ANKARA °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.





ESKİŞEHİR °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.





KONYA °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





YOZGAT °C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.











