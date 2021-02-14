Gündem 13 sivilin şehit edildiği mağarada teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
ANKARA

13 sivilin şehit edildiği mağarada teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın 13 sivili şehit ettiği mağarada teröristlere ait çok silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Gara'daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi.
Gara'daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK’nın, sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği Gara'daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi" denildi.

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