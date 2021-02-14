13 sivilin şehit edildiği mağarada teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Gara'daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK’nın, sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği Gara'daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi" denildi.

İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK’nın, sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği Gara’daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/39oSUZWQE2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 14, 2021

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