Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karabük
14 ilde operasyon: Yapay zeka kullanan dolandırıcılık çetesi çökertildi: 14 İlde Operasyon

14 ilde operasyon: Yapay zeka kullanan dolandırıcılık çetesi çökertildi: 14 İlde Operasyon

22:558/05/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Dolandırıcılıkta kullanılan dijital materyallere el konuldu.
Dolandırıcılıkta kullanılan dijital materyallere el konuldu.

Karabük merkezli 14 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyonda, yapay zekâ kullanarak sahte fatura, irsaliye ve teslimat görselleri üreten dolandırıcılık şebekesi deşifre edildi. Endüstriyel makineler başta olmak üzere ürünleri piyasa altı fiyatla satışa sunarak 90 kişiyi dolandırdığı belirlenen yapıya yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Karabük merkezli 14 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, yapay zeka kullanarak dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 23 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılığın önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Sanal medyada çeşitli uygulamalar üzerinden, başta endüstriyel makineler olmak üzere çeşitli ürünlere piyasa değerinin altında fiyat veren ve yapay zeka ile sahte fatura-irsaliye, sahte işyeri, sahte ürün teslimat fotoğrafları üreterek 90 kişiyi dolandıran çete tespit edildi. Yapılan çalışmalar kapsamında Karabük, Diyarbakır, Eskişehir, Batman, İstanbul, Adana, Konya, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kütahya, Edirne, Mersin ve Aydın'da nitelikli dolandırıcılık eylemleri gerçekleştiren örgüt lideri, örgüt üyeleri ve örgüte yardım ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 14 ilde düzenlenen operasyonlarda hakkında yakalama kararı çıkarılan 23 şüpheli gözaltına alındı. Suç unsuru telefonlar ve dijital materyallere el konuldu.



#Karabük
#Operasyon
#Yapay Zeka
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
8 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİKİ KESİNTİSİ! BEDAŞ duyurdu, elektrik kesintisi listesi açıklandı: Saatler sürecek