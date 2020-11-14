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İSTANBUL

14 Kasım İstanbul hava durumu: Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji İstanbul için uyardı!

Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından yağışların etkisini gösterdiği İstanbul'da hafta sonu plan yapacaklar 14 Kasım hava durumunu merak etmeye başladı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü ise İstanbul'un havasına ilişkin uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre il genelinde aralıklı sağanak yağış tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA
14 Kasım İstanbul hava durumu.
14 Kasım İstanbul hava durumu.

Marmara Bölgesi'nin doğusu, İstanbul ile Edirne'nin güneyinde aralıklı sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.

Meteorolojiden 3 ile kar yağışı uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden 3 ile kar yağışı uyarısı

İL İL HAVA DURUMU

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

İstanbul ve bölgenin doğusu ile Edirne'nin güneyi, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusunda aralıklı sağanak tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

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