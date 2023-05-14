Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
Türkiye, 81 il, 922 ilçede sandığa koştu. Katılım oranının yüzde 88 olduğu öğrenildi. 14 Mayıs seçim sonuçları ve oy oranları için pusula sayımı başladı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarıştı. Yine 14 Mayıs Genel Seçimleri için 26 parti kozlarını paylaştı. 13 parti ittifak çatısı altında seçime girerken, 13 parti seçime tek katıldı. Seçim sonuçları ile 13. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belli olacak.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından YSK'yı uyardı. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama şöyle:
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