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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında kalan Kılıçdaroğlu YSK'yı hedef aldı: Bu gece uyumayacağız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız" dedi.

22:27 . 14/05/2023 Pazar
DHA
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

Türkiye, 81 il, 922 ilçede sandığa koştu. Katılım oranının yüzde 88 olduğu öğrenildi. 14 Mayıs seçim sonuçları ve oy oranları için pusula sayımı başladı. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarıştı. Yine 14 Mayıs Genel Seçimleri için 26 parti kozlarını paylaştı. 13 parti ittifak çatısı altında seçime girerken, 13 parti seçime tek katıldı. Seçim sonuçları ile 13. Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekilleri belli olacak.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından YSK'yı uyardı. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama şöyle:

"Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız."

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'CHP'deki bu telaş niye?' diyerek tepki gösterdi: Milli iradeye saygısızlık
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 'CHP'deki bu telaş niye?' diyerek tepki gösterdi: Milli iradeye saygısızlık

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik oy sayımı sürerken önemli açıklamalarda bulundu. CHP'lilerin oy sayımı yapılırken yaptıkları provokatif açıklamalarına tepki gösteren Çelik "Bugün ne kadar haklı olduğumuzu gösteren tablo ortaya çıktı. Biraz evvel iki belediye başkanı televizyona çıktılar. Türk demokrasisi adına vahim ve utanç verici açıklama yaptılar. CHP'deki bu telaş niye? Ekrem İmamoğlu çıktı 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu diye açıklama yaptı. Sandıklar sayılıyor, AA'ya saldırıyorlar ve seçim sonucunu ilan ediyorlar. Literatürde diktatörde bir zihniyetin karşılığı diye bir şey aranacaksa o yaklaşım bu yaklaşımdır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine suikast girişimidir. Cumhurbaşkanımız şu anda açık ara önde gidiyor" ifadelerine yer verdi.

#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Seçim
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