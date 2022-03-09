14 yıl sonra ilk görüşme: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme giriliyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 2008'den bu yana Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrailli lider olacak.

ERDOĞAN İLE KÜLLİYE'DE GÖRÜŞECEK

Eşi Michal Herzog ile Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek olan Herzog, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devlet töreniyle karşılanacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Herzog'un bugün başlayacak ve yarın sona erecek ziyareti kapsamında ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

GÜNDEM İsrail Cumhurbaşkanı Herzog 9 Mart’ta Türkiye'ye geliyor

MASADAKİ KONULAR

İsrail Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ofisleri koordinasyonunda düzenlendiği belirtilen ziyaret sırasında iki lider, İsrail-Türkiye ilişkileri, iki devlet ve halkları arasında çeşitli alanlarda iş birliğini genişletme potansiyeli de dahil olmak üzere çeşitli ikili konuları görüşecek.

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Görüşmelerde Türkiye ile İsrail arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınmasının yanı sıra güncel, bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

TÜRKİYE VE İSRAİL'İN DIŞ TİCARETİ

Türkiye ile İsrail ilişkilerinde tansiyon, bu ülkenin 2010'da Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıyla yükselirken İsrail-Filistin geriliminden de etkilendi. Bu süreçte diplomatik ilişkilerde yaşanan durgunluğa rağmen, İsrail ile ticari ilişkiler genel olarak pozitif seyrini sürdürdü.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye ile İsrail'in ticaret hacmi son 5 yılda artarken, geçen yıl rekor kırarak 8,4 milyar dolara ulaştı. İkili ticaret hacmi 2020 yılında 6,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Türkiye'nin İsrail'e ihracatı 2021'de yıllık bazda yüzde 35,1 artarak 6,4 milyar dolarla en yüksek seviyesine çıktı, ithalatı da yüzde 36,8 yükselerek 2,1 milyar dolar oldu.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-İsrail ilişkileri bölgemizin istikrarı ve güvenliği bakımından hayatidir

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK ÜRÜN SATTIĞI 9'UNCU ÜLKE

Türkiye'nin dış ticaret fazlası verdiği ülkelerden biri olan İsrail, bu dönemde Türkiye'nin en çok ürün sattığı 9'uncu ülke olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl İsrail'e en çok ürün satılan fasıl 1,2 milyar dolarla "demir ve çelik", 504,5 milyon dolarla "motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı", 478,4 milyon dolarla "plastikler ve mamulleri" oldu.