14 yıllık sır cinayet çözülmüştü: JASAT şimdi Gülistan Doku için sahada

İçişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, JASAT, görev aldığı bölgelerde 1 Ocak-28 Nisan'da meydana gelen 88 kasten öldürme olayının tamamını aydınlattı.

JASAT, yıl başından bu yana müdahale ettiği cinayet dosyalarının çözümünde yüzde 100 başarı sağladı.

Timler, kurulduğu 2017'den 28 Nisan 2026'ya kadar geçen sürede ise görev aldığı bölgelerde 2 bin 594 kasten öldürme olayından 2 bin 559'unu çözüme kavuşturdu.

JASAT ekipleri, söz konusu dönemdeki kasten öldürme olaylarını aydınlatmada yüzde 98,65 oranına ulaştı.

Olayların çözümünde bütüncül yaklaşım

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde suç ve suçlularla mücadelede daha etkin, hızlı ve sonuç odaklı bir yapı oluşturmak amacıyla teşkil edilen JASAT, faili meçhul dosyaları yeni nesil teknolojik imkanlarla inceliyor.

Zamanla görev sahasını genişleten timler, kasten öldürme, yağma, nitelikli dolandırıcılık, cinsel suçlar ile hırsızlık olayları gibi ağır ve nitelikli suçlara yönelik çalışmalar yürütüyor.

Klasik soruşturma yöntemlerinin ötesine geçen JASAT, olayların aydınlatılmasında kriminal analiz, dijital veri inceleme, saha araştırması ve tanık beyanlarının yeniden değerlendirilmesi yöntemlerini bir arada kullanıyor.

Türkiye'nin tüm illerinde faaliyet gösteren timler, her ilin suç profiline göre özel çalışma stratejileri geliştiriyor.

Yıllarca karanlıkta kalan cinayetlerin çözümü sağlandı

Timlerin teknolojiyi etkin kullanarak gösterdiği titiz çalışmalar, yıllarca faili meçhul kalan cinayetlerin aydınlatılmasını sağladı.

Bu kapsamda JASAT, İstanbul'da 10 yıl önce öldürülen 2 kadının cinayet şüphelileri ile Diyarbakır'ın Sur ilçesinde geçen yıl işlenen cinayetin faillerini, sigara izmaritlerindeki DNA incelemesiyle tespit etti.

Diyarbakır'da 10 yıl önce bir mağarada bulunan kadın cesedinin kayıp olarak aranan Gülizar Bingöl'e ait olduğu belirlendi. Yeniden yüzlendirme çalışması, HTS kayıtları ve DNA analizleri sonucunda cinayeti, Bingöl'ün akrabasının işlediği ortaya çıkarıldı.

Diyarbakır'da 14 yıl önce 15 yaşındaki Sevgi Sevil cinayetinin faillerinin babası, amcasının oğlu ve amcasının kızı olduğu ortaya çıktı. JASAT'ın çalışmaları sonucu yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 2014'te cesedi çuval içinde bulunan 6 yaşındaki Zehra Topdağ cinayetinin failleri de timlerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde yakalanarak adalete teslim edildi.

Gülistan Doku soruşturmasında sahada görev alıyor

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada da JASAT, olayın tüm yönlerini ele alarak detaylı inceleme yürütüyor. Bölgedeki kamera kayıtları, tanık beyanları ve teknik veriler tekrar tekrar analiz ediliyor, dosyanın tüm yönleriyle aydınlatılması ve kamu vicdanını tatmin edecek sonuca ulaşılması için titiz çalışma sürdürülüyor.

Uzman personel titizlikle seçiliyor

Jandarma Genel Komutanlığı, timlerde görevlendireceği personeli, mesleki tecrübesi yüksek, analitik düşünme kabiliyeti gelişmiş ve kriminal süreçlere hakim isimler arasından titizlikle seçiyor.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, seçilen personeli, alanında uzman eğitmenler aracılığıyla teorik ve uygulamalı kapsamlı eğitimden geçiriyor.

Akademi, personelin değişen suç yöntemlerine ve gelişen teknolojiye uyum sağlaması amacıyla yerinde ve uzaktan hizmet içi eğitimleri kesintisiz sürdürüyor.

JASAT, yürüttüğü bütüncül çalışmalar sonucunda uzun yıllardır firari olan şüphelileri yakalıyor, sürüncemede kalmış dosyaları aydınlatıyor, mağdur ailelerin belirsizliklerini gideriyor ve suç örgütlerinin faaliyetlerini engelleyerek kamu düzeninin korunmasına katkı sunuyor.

"'Faili meçhul' kavramını tarihe karıştırıyoruz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yaptığı değerlendirmede, devletin suç ve suçluyla mücadeledeki kararlılığına dikkati çekti.

Timlerin teknolojiyle saha tecrübesini harmanlayarak gösterdiği gayretin güven verici olduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Gelişen teknolojik imkanlarımız ve sahada iğneyle kuyu kazar gibi çalışan uzman personelimiz sayesinde 'faili meçhul' kavramını tarihe karıştırıyoruz. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, devletimizin hafızasından hiçbir suç, adaletin elinden hiçbir suçlu kaçamaz. JASAT'larımızın ortaya koyduğu bu başarı, milletimizin huzuru ve güvenliği için verdiğimiz tavizsiz mücadelenin en net göstergelerinden biridir"











