Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Anne ve babadan DNA örnekleri alındı

5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Gülistan Doku'yla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir yazı yazarak Gülistan Doku’nun anne ve babasından DNA örnekleri alınmasını istedi.

Talep üzerine Ergani ilçesinden Diyarbakır’a çağırılan anne Bedriye ve baba Halit Doku, Adli Tıp Kurumu’na gitti.

Burada hem anneden hem de babadan tırnak, doku, kan ve saç örnekleri alındı.

Eşleştirme yapılacak

Alınan örnekler, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in oğlunun aracındaki örneklerle karşılaştırılacak.

Mustafa Türkay Sonel'e ait araç mercek altında

Soruşturmanın odak noktalarından birini, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'e ait araçta tespit edilen DNA örnekleri oluşturuyor. Adli makamlar, bu araçta bulunan biyolojik izlerin kime ait olduğunu kesin biçimde belirlemek amacıyla Gülistan Doku'nun ailesinden alınan genetik verilerle karşılaştırma yapacak. DNA eşleşmesi gerçekleşmesi halinde davanın boyutu tamamen farklı bir noktaya taşınabilir.







