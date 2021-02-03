​149 FETÖ’cü gözaltında​

FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlar da devam ediyor. İstanbul’da 93, Kocaeli’de 8, Edirne’de 18, Kayseri’de 15, Eskişehir’de 15 olmak üzere toplan 149 FETÖ’cü gözaltı alındı. İstanbul Başsavcılığı’nca, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunların 2’sinin mahrem imam, 292’sinin ise ihraç edilmiş ya da görevde bulunan askerler olduğu öğrenildi. Askerler arasında 4 emekli albay, görevde olan 1 yarbay, 6’sı emekli 1’i görevde 1’i ihraç 8 yüzbaşı, 3’ü emekli 29 üsteğmen, 2’si görevde 5 teğmen, 11’i görevde 20 astsubay ve 3’ü görevde 5 uzman çavuş ile 211 askeri okul öğrencisi bulunduğu ifade edildi. Şüphelilerin 93’ü yakalandı.

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GÜNDEM Bu kadar benzerlik tesadüf değil

MUVAZZAFLAR DA VAR

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli’deki operasyonlarda da 2’si muvazzaf 3 astsubay, 2 muvazzaf uzman çavuş ve 3 eski askeri okul öğrencisi toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Edirne’de örgütün “hukuk fakülteleri” ve “askeri mahrem yapılanmasına” yönelik soruşturmada aralarında ihraç edilen rütbeli asker, avukat, polis, doktor ve öğretmenlerin bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri’de askerlerden sorumlu mahrem imamların ankesörlü ve sabit hatlardan aradıkları çoğu muvazzaf farklı rütbelerdeki 15 zanlı yakalandı. Mahrem yapılanmaya yönelik Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda da 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

O general itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ soruşturması kapsamında 27 Ocak’ta gözaltına alınan emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy ve Celalettin Çoban serbest bırakıldı. Bu kişilerin mahrem imamı olduğu belirlenen Yaşar Özdemir tutuklandı.

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