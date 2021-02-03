Gündem 149 FETÖcü gözaltında
ANKARA

​149 FETÖ’cü gözaltında​

149 FETÖ’cü gözaltında

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 42 ilde 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İkisi mahrem imam, 292’si ihraç edilmiş ya da görevde bulunan askerlerden 93’ü yakalandı. Kocaeli, Edirne, Eskişehir ile Kayseri merkezli operasyonlarda da 56 FETÖ’cü gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Başsavcılığı’nca, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Başsavcılığı’nca, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ’nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlar da devam ediyor. İstanbul’da 93, Kocaeli’de 8, Edirne’de 18, Kayseri’de 15, Eskişehir’de 15 olmak üzere toplan 149 FETÖ’cü gözaltı alındı. İstanbul Başsavcılığı’nca, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunların 2’sinin mahrem imam, 292’sinin ise ihraç edilmiş ya da görevde bulunan askerler olduğu öğrenildi. Askerler arasında 4 emekli albay, görevde olan 1 yarbay, 6’sı emekli 1’i görevde 1’i ihraç 8 yüzbaşı, 3’ü emekli 29 üsteğmen, 2’si görevde 5 teğmen, 11’i görevde 20 astsubay ve 3’ü görevde 5 uzman çavuş ile 211 askeri okul öğrencisi bulunduğu ifade edildi. Şüphelilerin 93’ü yakalandı.

Bu kadar benzerlik tesadüf değil
GÜNDEM
Bu kadar benzerlik tesadüf değil

MUVAZZAFLAR DA VAR

  • FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik Kocaeli’deki operasyonlarda da 2’si muvazzaf 3 astsubay, 2 muvazzaf uzman çavuş ve 3 eski askeri okul öğrencisi toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Edirne’de örgütün “hukuk fakülteleri” ve “askeri mahrem yapılanmasına” yönelik soruşturmada aralarında ihraç edilen rütbeli asker, avukat, polis, doktor ve öğretmenlerin bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri’de askerlerden sorumlu mahrem imamların ankesörlü ve sabit hatlardan aradıkları çoğu muvazzaf farklı rütbelerdeki 15 zanlı yakalandı. Mahrem yapılanmaya yönelik Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda da 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

O general itirafçı oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ soruşturması kapsamında 27 Ocak’ta gözaltına alınan emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy ve Celalettin Çoban serbest bırakıldı. Bu kişilerin mahrem imamı olduğu belirlenen Yaşar Özdemir tutuklandı.

BİLDİKLERİNİ ANLATTI

  • Yurt dışına çıkışı yasaklanan Celalettin Çoban hakkında, elektronik kelepçe takılarak “konutu terk etmeme” adli kontrol hükmü uygulandı. Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olan ve örgütün 4 farklı mahrem imamıyla ankesörlü telefon üzerinden irtibat sağlayan Serdar Atasoy’un, etkin pişmanlıktan yararlandığı ve örgüte dair bildiklerini savcıya anlattığı belirtildi. Atasoy’un da haftada 2 gün ikametgahına en yakın güvenlik birimine imza verme şartıyla salıverildiği kaydedildi.
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