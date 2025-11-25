Yeni Şafak
15 ilaç daha geri ödeme listesine alındı: Artık SGK karşılayacak

09:1525/11/2025, Salı
G: 25/11/2025, Salı
Yeni geri ödeme listesi açıklandı: 15 ilaç daha eklendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanser tedavisinde kullanılanların da aralarında bulunduğu 15 ilacın daha SGK geri ödeme kapsamına dahil edildiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Işıkhan şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesiyle kanser hastalığıyla mücadelede kullanılan ilaçlar başta olmak üzere 15 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.
Bu adımımızla birlikte;
  • Multıpl miyelom,
  • Hidradentitis suprivata,
  • Dev hücreli arterit,
  • Kronik demir yüklemesi
tedavisinde kullanılan rapor ve reçeteleme kurallarını güncelledik, yeni tedavi seçenekleri sunduk. Vatandaşlarımızın sağlığa ve ilaca erişimini kolaylaştırdık.
Bundan sonrasında da milletimizin hizmetinde çalışmaya devam edeceğiz"


