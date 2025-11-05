'SGK 65 yaş üzeri böbrek kanseri hastalarına ilaç vermiyor' iddialarına DMM’den yalanlama

"Birçok yüksek maliyetli kanser ilacı devlet tarafından karşılanmakta ve hastaların tedaviye erişimi kolaylaşmaktadır. Bu ilaçların kullanım ve ödeme kriterleri, bilimsel veriler, klinik çalışmalar, maliyet-etkinlik analizleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış endikasyonlar çerçevesinde belirlenmektedir. Türkiye'de hiçbir vatandaş, yaşı ya da sosyal durumu nedeniyle tedavi dışında bırakılmamaktadır. Söz konusu haberlerde dile getirildiği gibi SGK tarafından tedaviye erişimi engelleyen bir sınırlama söz konusu değildir. Bilakis ilgili ilacın geri ödemeye alındığı tarihte kendi kullanım ruhsatında 'böbrek kanseri olan hastalarda 65 yaş altı kullanım endikasyonu bulunmaktadır' kaydıyla ilişkili bilimsel bir durumdur. Kamuoyunun resmi kurumlarca yapılan açıklamaları esas alması ve kasıtlı paylaşımlara itibar etmemesi önem arz etmektedir"