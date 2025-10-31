Yeni Şafak
SGK 2028'de cari fazla verecek

04:0031/10/2025, Cuma
Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Avrupa genelinde, tanınırlığı artan belgelerle istihdam olanaklarının büyüdüğünü bildirdi.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 20. Olağan Genel Kuruluna katılan Işıkhan, Avrupa kurallarıyla tam uyumlu hale gelen ulusal yeterlilik belgelerinin sayısının 3,1 milyonu aştığını belirtti. Işıklan son 1 yılda ise 327 bin kişinin belgelendirildiğini ifade etti.

29 PROJEYE 43 MİLYON AVRO

2010–2025 döneminde, ulusal yeterlilik sistemini güçlendirmek ve eğitim–istihdam bağını kuvvetlendirmek amacıyla yürütülen 29 projenin bütçesinin 43 milyon avroya ulaştığını belirten Işıkhan, “Bu projeler sayesinde; Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi yaygınlaştırılmış, Ulusal Europass Merkezi faaliyetleri güçlenmiş ve ulusal sistemimiz Avrupa normlarıyla tam uyumlu hale gelmiştir. Böylece vatandaşlarımızın Avrupa genelinde, tanınırlığı artan belgelerle istihdam olanakları büyümütür” dedi.

TARİHİNİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Işıkhan, SGK'nın mali yapısını güçlendirmek için çok önemli adımlar attıklarını da belirterek, SGK açığının Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya oranının tarihin en düşük seviyesine gerilediğinin altını çizdi. Işıkhan, 2008 yılında 2,57 olan bu oranın 2024'te yüzde 0,02’ye düştüğünü ve 2028 yılında SGK’nın fazlaya geçeceğini vurguladı.




