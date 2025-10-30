Kuruş kuruş hesaplandı: İşte yeni asgari ücret için kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Milyonların merakla beklediği asgari ücrette son beş yılda ciddi artışlar yaşandı. 2021’de net 2 bin 825 TL olan ücret, 2025’te sekiz katına yaklaşan seviyeye ulaştı. 2026 yılı asgari ücreti için geri sayım başlarken, ekonomistler ve sendikalar yeni ücret için %25–%30 aralığını “denge noktası” olarak değerlendirdi. Peki 2026 asgari ücret ne kadar olacak? Kulislerde 5 ayrı senaryo konuşulurken, %30’luk zam oranı en güçlü rakam olarak öne çıkıyor. İşte kuruş kuruş yapılan o hesaplamalar...

1 /9 2026 yılı asgari ücreti ne kadar olacak? Milyonların merakla beklediği toplantı için geri sayım başladı. Herkes yeni asgari ücretin ne kadar olacağını konuşuyor.

2 /9 Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak, asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl olduğu gibi bu yıl da aralık ayında toplanacak. Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak olan ilk toplantıda aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak. 2026 yılı asgari ücreti üç ya da dördüncü toplantıda belirlenmiş olacak.



3 /9 2026 yılı asgari ücret ne kadar olacak?

Geçtiğimiz yıl yüzde 30 oranında bir artış yapılan asgari ücret için bu yıl da beklentiler en az yüzde 30 yönünde. Ancak yüzde 25,35,40, ve 50 oranları da kulislerde dolaşan rakamlar arasında...

4 /9 İşte kulislerde dolaşan 5 senaryo

%25 zam senaryosu: Asgari ücrete yüzde 25 zam olması durumunda; yeni asgari ücretin 5 bin 526 TL artışla birlikte 27 bin 630 TL düzeyine ulaşması bekleniyor.

5 /9 %30 zam senaryosu: Asgari ücrete yüzde 30 zam olması durumunda; yeni asgari ücretin 6 bin 631 TL’lik zamla birlikte 28 bin 735 TL düzeyine ulaşması bekleniyor. Ayrıca bu rakamın en güçlü rakam olma olasılığı da gündemde...

6 /9 %35 zam senaryosu: Asgari ücrete yüzde 35 zam olması durumunda yeni asgari ücretin, Brüt: 35 bin 107 TL- Net: 29 bin 841 TL olması bekleniyor.

7 /9 %40 zam senaryosu: Asgari ücrete yüzde 40 zam olması durumunda yeni asgari ücretin, Brüt: 36 bin 407 TL- Net: 30 bin 946 TL olması bekleniyor.



8 /9 %50 zam senaryosu: Asgari ücrete yüzde 50 zam olması durumunda yeni asgari ücretin, Brüt: 39 bin 8 TL - Net: 33 bin 156 TL olması bekleniyor.

