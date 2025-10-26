Yeni Şafak
e-Devlet ile SGK işlemlerinde 180 hizmet tek noktada birleşiyor

14:5826/10/2025, Pazar
AA
Eylül 2025 itibarıyla e-Devlet üzerinden 180 farklı SGK hizmeti sunulurken, bunların 167'si mobil cihazlardan da kullanılabilir hale geldi.

Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 180 hizmetine tek noktada kolayca ulaşabiliyor. Kullanıcılar en fazla SGK tescil ve hizmet dökümü, emeklilik tarihi sorgulama, 4A emekli aylık bilgisi, 4A/4B iş göremezlik ödemesi görme ve son 6 aya ait hizmet dökümü için başvuruyor.

SGK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde önemli bir adım olan e-Devlet, SGK hizmetlerinde vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlamaya devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının dijitalleşme vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen yeniliklerle vatandaşlar ve işverenler artık pek çok işlemi saniyeler içinde tamamlayabiliyor.

Vatandaşlar, "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden, şifre, e-imza veya mobil imza ile sisteme giriş yaparak kendilerine ait SGK bilgilerine güvenle erişebiliyor.

En fazla başvuru SGK tescil ve hizmet dökümüne

Kullanıcıların en fazla başvurduğu sekmeler, SGK tescil ve hizmet dökümü, emeklilik tarihi sorgulama, 4A emekli aylık bilgisi, 4A/4B iş göremezlik ödemesi görme ve son 6 aya ait hizmet dökümü oluyor. Milyonlarca kişi, dijital ortamda sunulan bu hizmetler sayesinde, işlemlerini saniyeler içinde tamamlayarak hem zamandan hem de masraftan tasarruf etti.

Son yıllarda e-Devlet'ten erişime açılan yenilikçi uygulamalar sayesinde yurt dışına aylık transferi yapılabiliyor, ​kamu görevlilerinin borçlanma ve isteğe bağlı sigortalılık başvuruları elektronik ortamda gerçekleştirilebiliyor, yurt dışı hizmet ve ikamet belgeleri düzenlenebiliyor, ölen sigortalıların mirasçılarının talepleri çevrim içi alınabiliyor, SGK e-Tebligat sistemiyle tebligatlar elektronik olarak ulaştırılıyor, işveren şifre alımı ve e-Bildirge kullanıcı değişikliği işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabiliyor, 4B prim ödeme, borç sorgulama ve tarımsal kesinti tutarları görüntülenebiliyor, ​5510 sayılı Kanun kapsamındaki "borcu yoktur" belgeleri çevrim içi alınabiliyor.

Dijital dönüşüm vatandaşın hayatına dokunuyor

E-Devlet platformu üzerinden yürütülen bu hizmetler, milyonlarca vatandaşın kamu kurumlarına gitmeden işlemlerini tamamlamasını sağlıyor. Böylece, hem vatandaşların yaşam kalitesi yükseliyor hem de kamu kurumlarının iş yükü önemli ölçüde azalıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dijitalleşme vizyonu doğrultusunda ilerleyen dönemde SGK hizmetlerinde e-Devlet entegrasyonunu daha da güçlendirmeyi ve vatandaş odaklı yeni kolaylıkları devreye almayı hedefliyor.

