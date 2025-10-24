Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
E-Devlet'e yeni özellik: Tek tıkla belge alınabilecek

E-Devlet'e yeni özellik: Tek tıkla belge alınabilecek

13:4324/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Milyonlarca kullanıcı, kamu kurumlarıyla olan resmi iletişim süreçlerini tek bir merkezden yönetebilecek.
Milyonlarca kullanıcı, kamu kurumlarıyla olan resmi iletişim süreçlerini tek bir merkezden yönetebilecek.

E-Devlet Kapısı'nda yeni hizmete alınan "e-Tebligatlarım" hizmetiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve PTT Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) üzerinden gelen tüm elektronik tebligatlar, tek ekranda bir araya getirildi.

TÜRKSAT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden şirket, işlettiği e-Devlet Kapısı ile vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı devreye aldı.

e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan "e-Tebligatlarım" uygulamasıyla vatandaşlar artık farklı kurumlara ait elektronik tebligatlarını tek ekrandan güvenli ve hızlı şekilde görüntüleyebilecek. Yeni sistem SGK, GİB ve PTT UETS üzerinden gönderilen tüm elektronik tebligatları e-Devlet Kapısı çatısı altında tek ekranda topladı.

Bu sayede hem zaman kaybının önüne geçildi hem de gözden kaçabilecek kritik e-tebligatların vatandaşlara ulaşması güvence altına alındı.

"e-Tebligatlarım" hizmetiyle kullanıcılar farklı kurumların internet sitelerine yönelmeden, e-Devlet Kapısı üzerinden e-tebligatlarını sorgulayabiliyor.

Böylece milyonlarca kullanıcı, kamu kurumlarıyla olan resmi iletişim süreçlerini tek bir merkezden yönetebilecek. Tek merkezden erişim sayesinde bürokratik işlemler de sadeleşti.


#e-Devlet Kapısı
#e-Tebligatlar
#Türksat AŞ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okula giden çocuklarda ekran süresi ne kadar olmalı? Uzmanından kritik uyarı