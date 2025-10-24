E-Devlet'e yeni özellik: Tek tıkla belge alınabilecek

TÜRKSAT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden şirket, işlettiği e-Devlet Kapısı ile vatandaşların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı devreye aldı.

e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan "e-Tebligatlarım" uygulamasıyla vatandaşlar artık farklı kurumlara ait elektronik tebligatlarını tek ekrandan güvenli ve hızlı şekilde görüntüleyebilecek. Yeni sistem SGK, GİB ve PTT UETS üzerinden gönderilen tüm elektronik tebligatları e-Devlet Kapısı çatısı altında tek ekranda topladı.

Bu sayede hem zaman kaybının önüne geçildi hem de gözden kaçabilecek kritik e-tebligatların vatandaşlara ulaşması güvence altına alındı.

"e-Tebligatlarım" hizmetiyle kullanıcılar farklı kurumların internet sitelerine yönelmeden, e-Devlet Kapısı üzerinden e-tebligatlarını sorgulayabiliyor.

Böylece milyonlarca kullanıcı, kamu kurumlarıyla olan resmi iletişim süreçlerini tek bir merkezden yönetebilecek. Tek merkezden erişim sayesinde bürokratik işlemler de sadeleşti.



