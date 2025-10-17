Yeni Şafak
Sahte e-imzada DDK devrede

Oğuzhan Ürüşan
04:0017/10/2025, Cuma
G: 17/10/2025, Cuma
Devlet Denetleme Kurulu (DDK), sahte e-imza olayını incelemeye aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, usulsüz yollarla temin edilen elektronik imzalar kullanılarak sahte mezuniyet belgesi, sürücü belgesi ve sertifika düzenleme gibi yasa dışı faaliyetleri tespit edilen bir suç örgütüne yönelik ocak ayında soruşturma açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kamu hizmetlerinin sunulmasında güvenin korunması, her türlü suistimale ve hukuksuzluğa karşı etkili mücadele adına DDK tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı. DDK, söz konusu elektronik imza sürecinin ve ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerle yapılan işlemler hakkında kapsamlı inceleme ve araştırma gerçekleştirecek. Elektronik imza süreçlerindeki zafiyetler, ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliği ve olay sonrası alınan önlemler ayrıntılı incelenecek. Kurulun çalışması, yalnız teknik güvenlik tedbirlerini değil, kurumlar arası koordinasyon, denetim mekanizmaları ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi süreçlerini de kapsayacak.

BİLİŞİM ALTYAPISINDA GÜVENLİK DENETİMİ

DDK'nın inceleme sürecinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve diğer ilgili kurumlar detaylı incelenecek. Devlet Denetleme Kurulu’nun devreye girmesiyle sürecin yalnızca bir adli soruşturma değil, aynı zamanda kamu bilişim altyapısının bütüncül güvenlik denetimine dönüşeceği ifade ediliyor.



