Sahte e-imzada DDK devrede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, usulsüz yollarla temin edilen elektronik imzalar kullanılarak sahte mezuniyet belgesi, sürücü belgesi ve sertifika düzenleme gibi yasa dışı faaliyetleri tespit edilen bir suç örgütüne yönelik ocak ayında soruşturma açılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kamu hizmetlerinin sunulmasında güvenin korunması, her türlü suistimale ve hukuksuzluğa karşı etkili mücadele adına DDK tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı. DDK, söz konusu elektronik imza sürecinin ve ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirlerle yapılan işlemler hakkında kapsamlı inceleme ve araştırma gerçekleştirecek. Elektronik imza süreçlerindeki zafiyetler, ilgili kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin güvenliği ve olay sonrası alınan önlemler ayrıntılı incelenecek. Kurulun çalışması, yalnız teknik güvenlik tedbirlerini değil, kurumlar arası koordinasyon, denetim mekanizmaları ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi süreçlerini de kapsayacak.