112 milyon liralık sahte reçete vurgunu

Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü’nde büyük bir yolsuzluk şebekesi ortaya çıktı. Hastaların bilgileri kullanılarak hiç muayene yapılmadığı hâlde sahte reçeteler düzenlendiği ve kırmızı-yeşil reçeteli ilaçlarla SGK’nın 112 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 6 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden biri firari.
KAYIT AÇMADAN REÇETE
Usulsüzlüğün merkezinde Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri Bölümü’nde görevli Prof. Dr. Ayten Erdoğan bulunuyor. Erdoğan’ın 2017-2021 arasında hastaların kimlik bilgileriyle Medula’ya girilmeden, özellikle kırmızı-yeşil reçeteli ilaçlara yönelik sahte reçeteler düzenlediği ve bunların SG K’ya fatura edildiği ortaya çıktı.
HASTA HİÇ GELMEMİŞ
SGK raporuna göre Prof. Erdoğan ile birlikte çalışan tıbbi sekreter Nazan Demirel, hastane sistemine hiç işlenmemiş reçeteleri manuel düzenledi. Gerçekte olmayan muayeneler için daha önce hastaneye gelmiş başka kişilerin protokol numaraları kullanıldı. İncelemelerde, reçete protokol numaralarının çoğunda “o tarihte hastaneye hiç gelmemiş” kişilerin adının geçtiği ortaya çıktı.
ORGANİZE YAPI
Soruşturma, sahte reçetelerin eczaneler üzerinden paraya dönüştürüldüğünü de açığa çıkardı. Sağlık Eczanesi sahibi Yılmaz Ergül, eczane kalfası Resul Çiçek ve akrabası Eyyüp Çiçek’in uyuşturucu etkili ilaçları reçetesiz sattıkları tespit edildi. Eyyüp Çiçek’in, bu ilaçların yeniden temini için yaptığı görüşmeler iletişim tespitlerine yansıdı. Bu süreçte hastanede resmi görevi olmayan Cüneyt Kamoğlu isimli bir kişinin “ilaç firması temsilcisi” gibi hareket ederek doktor ve sekreter arasındaki bağı sağladığı, usulsüz ilaç temininde köprü görevi gördüğü belirlendi. Eczane sahibi Ahmet Hamidi’nin de şüphelilerle birlikte hareket ettiği ve reçeteler üzerinden ilaç toplamaya çalıştığı anlaşıldı. Doktor Erdoğan’ın, düzenlediği fazla ilaçları sekreter Demirel aracılığıyla Resul Çiçek’ten temin ettiği ve bu ilaçların daha sonra üçüncü kişilere satılarak gelir elde edildiği kaydedildi.
VAKIF 2020’DE ŞİKAYETÇİ OLDU
Yolsuzluk, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı’nın 24 Eylül 2020’de yaptığı şikâyetle ortaya çıktı. Vakıf, doktor ve sekreterin dışarıdaki kişilerle anlaşarak “SGK sistemi arızalı” bahanesiyle kayıt açmadan reçete yazıp bunları SGK’ya fatura ettiğini belirtti. Denetimlerde doktorun “Sistem yoktur” kaşesiyle hastaların bilgisi dışında reçete düzenlediği saptandı.
Batarsak birlikte batacağız
- Yapılan incelemelerde Erdoğan’ın, sekreter Demirel’in çalışma masasının çekmecesine bir miktar para bıraktığı, Demirel’in bu parayı aldığı, ilerleyen saatlerde ise Doktor Erdoğan’ın elinde bir miktar para ve not kağıdıyla odasından çıkarak bir hesap numarası verdiği belirtildi. Erdoğan’ın elindeki paranın 1900 TL’sini not kağıdında yazan hesaba yatırmasını istediği, bir miktar parayı yine Nazan Demirel’in çekmecesine bırakırken, ‘öbürü şey için yemek için bu sana’ diyerek aynı gün 2 kez para bıraktığı ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde şüpheli Resul Çiçek’in Nazan Demirel’e “Hepimiz aynı gemideyiz, batacaksak birden hepimiz batacağız” dediği de SGK tarafından hazırlanan raporlara yansıdı. Olayla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne 2023 yılında şikâyet ulaştığı öğrenildi. Şikâyetin ardından yapılan inceleme sonrası gerekli tespitler yapılara, şüpheli ve eczanelere idari para cezası uygulandığı öğrenildi.