112 milyon liralık sahte reçete vurgunu

Yapılan incelemelerde Erdoğan’ın, sekreter Demirel’in çalışma masasının çekmecesine bir miktar para bıraktığı, Demirel’in bu parayı aldığı, ilerleyen saatlerde ise Doktor Erdoğan’ın elinde bir miktar para ve not kağıdıyla odasından çıkarak bir hesap numarası verdiği belirtildi. Erdoğan’ın elindeki paranın 1900 TL’sini not kağıdında yazan hesaba yatırmasını istediği, bir miktar parayı yine Nazan Demirel’in çekmecesine bırakırken, ‘öbürü şey için yemek için bu sana’ diyerek aynı gün 2 kez para bıraktığı ortaya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde şüpheli Resul Çiçek’in Nazan Demirel’e “Hepimiz aynı gemideyiz, batacaksak birden hepimiz batacağız” dediği de SGK tarafından hazırlanan raporlara yansıdı. Olayla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne 2023 yılında şikâyet ulaştığı öğrenildi. Şikâyetin ardından yapılan inceleme sonrası gerekli tespitler yapılara, şüpheli ve eczanelere idari para cezası uygulandığı öğrenildi.