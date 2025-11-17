Google üzerinden sponsorlu dolandırıcılık

Dolandırıcıların tuzağına düşen Mehmet isimli bir vatandaş, yaşadığı maddi kayıp ve kişisel bilgi hırsızlığını şu sözlerle dile getirdi: "13.11.2025 tarihinde Ankara/Sincan'dan, eşim adına TOKİ başvurusu yapmak amacıyla Google araması üzerinden ulaştığım bir internet sitesi aracılığıyla başvuru yaptım. Site üzerinden yönlendirme ile e-Devlet'e giriş yaptım ve başvuru işlemini tamamladım. Ardından, başvuru için 5.000 TL'yi a** t*** adına, IBAN: TR84 0006 7010 0000 *** numarasına saat 01:09'da havale ettim. Sonrasında ise "sigorta ücreti" adı altında 27.500 TL daha talep edildi. Bu noktada işlemin sahte bir site üzerinden yapıldığını fark ettim. Hemen bankayı arayarak durumu bildirdim ve iade talebi oluşturdum. Ancak banka yalnızca iade talebi aldı, yardımcı olmadı ve yasal mercilere başvurmamı söyledi. Herhangi bir onay maili veya SMS almadım. Toplamda 5.000 TL maddi kaybımız oldu. Ayrıca, başvuru sırasında eşimin kimlik bilgilerinin de kötü niyetli kişilerin eline geçmiş olmasından dolayı büyük endişe yaşıyoruz."