Piyasaya arzı resmen yasaklandı: Bakanlık barkodlarını tek tek ifşa etti, işte tüm raflardan toplatılacak o çocuk ürünleri

Seda Ekinci
12:2316/11/2025, Pazar
Dikkat! Hepsi raflardan toplatılacak! Ticaret Bakanlığı, "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ üzerinden sağlık riski taşıyan çocuk giyim ürünlerinin barkod numaralarını paylaştı. İşte satışı yasaklanan o ürünler…

Ticaret Bakanlığı, ‘Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ üzerinden sağlık riski barındıran ürünleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Yapılan denetimlerin ardından, özellikle çocuk giyim ürünleri dikkat çekti.


Bakanlık yetkilileri, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verildiğini belirtip, raflardan kaldırılacak ürünlerin barkod numaralarını da vatandaşlarla paylaştı.


Tüketicilerin, alışveriş sırasında ürünlerin barkod numaralarını kontrol etmeleri ve güvenli olmayan ürünleri satın almamaları önemle tavsiye ediliyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Snow Kids ve Badr markalı iki adet çocuk giyim ürününün kullanımının güvensiz olduğunu tespit etti.

İlgili ürünler hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmalarına karar verildi.

İşte satışı yasaklanan ve piyasadan toplatılan diğer ürünler...

