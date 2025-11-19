Altın renkli 25 kuruş hilesi: Koleksiyonerden “Dolandırıcılık” uyarısı!

Bazı sosyal medya hesapları ile ilan sitelerinde altın renkli 25 kuruşların 34 bin lirayı aşan fiyatlarla satışa sunulmasının ardından Kayseri’de 36 yıldır koleksiyonerlik yapan Bahri Coşkun, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yüksek fiyatlardaki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirten Coşkun, "Sosyal medyada altın renkli 25 kuruşların 34 bin lirayı aşan fiyatlarla satılması tamamen bir manipülasyondan ileri gelmektedir. Yani büyük bir derecede sarı renkte olan 25 kuruşların altın olduğu söyleniyor ama maalesef öyle bir şey yok. Yetkili kişilerden de böyle bir açıklama gelmedi. Bizler de paket paket, koli koli var. Öyle bir durum yok. Sakın halkımız buna inanmasın" diye konuştu.





Coşkun, paraların koleksiyon değerinin şartlarını anlatarak, "Bir paranın koleksiyon değerine ulaşması için en başta paranın darphane tarafından çıkması gerekir. Basım adedinin az olması gerekir. Paranın çil demiş olduğumuz hiç kullanılamayacak şeklinde olduğu zaman bu para tamamen değerli olmuş oluyor. Koleksiyonerlerin kitapları, nümismatik yayınları vardır. Buralarda bize neyin ne olduğu baştan söylenmektedir. Bu yüzden vatandaşlar böyle sahte ilanlara inanmasınlar" dedi.





'KESİNLİKLE MADENİ YOKTUR'





Bahri Coşkun, konuya ilişkin şunları söyledi:





"Altın renkli 25 kuruşların farklı görünmesinin nedeni olarak basımındaki madenindeki bir durumdan kaynaklandığını bahsedebiliriz. Değerli olan 25 kuruşumuz 2023 senesinde çıkan darphane tarafından üretilen paralarda bazı paralar kısıtlı çıktı. 2024'te 25 kuruş çıkmadı. Ancak darphane tarafından kendi üretmiş olduğu bizlere verilen setler vardır. Bu setlere özgü kondu. Onların nadirlik derecesi var ama 2023'te nadirliği yoktur. Sırf madenden dolayı bakırdan ziyade içinde biraz daha pirincini fazla koymuşlardır. Bu yüzden sarı renktedir. Sarı renkli 25 kuruşun içinde kesinlikle altın madeni yoktur."

Coşkun ayrıca, "Bu tür yüksek biçilen fiyatlar konusunda dolandırıcılık vasfında bize gelenler oluyor. Bu şekilde asılsız ilanlarla çok sık karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımızı bu tür asılsız ilanlara kesinlikle inanmasınlar. Özellikle bilen kişilerle, profesyonel koleksiyonerlerle temasa geçsinler. Eğer hiçbir şey bilmiyorlarsa, kendileri sormak istiyorlarsa bazı internet siteleri var. Paralarını oradan sorabilirler. Tamamen görsel amaçlıdır. Herkes girebilir, sorabilir. Bu şekilde sorarlarsa kendi açılarından çok iyi olur. Aksi takdirde dolandırıcılığa maruz kalabilirler" ifadelerini kullandı.



