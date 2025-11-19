Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi için geri sayım başladı. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesiyle dar gelirli vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunulacak. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. TOKİ’ye yazılanlar 5 bin TL başvuru bedelini ödemekte. Peki TOKİ konutu çıkar sözleşme imzalanmazsa başvuru ücreti geri alınır mı? TOKİ başvuru bedeli nasıl geri alınır?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, milyonlarca vatandaşa uygun ödeme planlarıyla ev sahibi olma fırsatı sunacak. Başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025 tarihlerinde; Halkbank ve Emlak Katılım Bankaları üzerinden e-Devlet aracılığı ile yapılacak. Başvuru ücreti olarak 5 bin TL yatırılmakta. Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. Konutlar Mart 2027 itibarıyla teslim edilmeye başlayacak. Konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak.
TOKİ başvuru bedeli geri iade ediliyor mu?
Evet, TOKİ projelerine yapılan başvurularda kurada konut sahibi olamayan veya başvuru şartlarını taşımadığı için başvurusu geçersiz sayılan vatandaşların yatırdığı ön başvuru ücretleri (5000 TL, vb.) geri iade edilmektedir. TOKİ'nin sosyal konut projelerinde başvuru ücreti, bir ön kayıt bedeli olarak alınır ve hak sahipliği belirlendikten sonra iade süreci başlar.
Yapılan kura çekilişi sonucunda ismi çıkmayan ve konut sahibi olamayan tüm başvuru sahipleri iade alma hakkına sahiptir. Gelir sınırını aşma, ikamet şartını taşımama, kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı konut bulunması gibi nedenlerle başvurusu geçersiz sayılanlar da başvuru ücretini iade alabilir.
TOKİ başvuru bedeli ne zaman geri alınır?
İade sürecinin başlangıcı, ilgili projenin kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra başlar. Projenin son kura çekimi yapıldıktan sonra, TOKİ ve anlaşmalı bankalar iade listelerini kesinleştirir. Genellikle kura çekiminin tamamlanmasını takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde iade işlemleri başlatılır. Genellikle TOKİ tarafından iade edilen başvuru ücretlerinde herhangi bir kesinti yapılmaz.
Emekli vatandaşlar: Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmak
Deprem bölgesinde yer alan 11 il projelerine başvuru yapacaklar: Proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak (Adrese dayalı kayıt sistemine göre) veya proje ili nüfusuna kayıtlı olmak (Deprem bölgesi illeri: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa)
Gazi kategorisi: 1005 sayılı Kanun kapsamında bulunan Kore ve Kıbrıs Gazisi olduğunu bildirir kimlik kartı olanlar, yukarıda belirtilen başvuru şartlarını sağlamak koşulu ile başvuru yapabilecek. (Gazi eşleri ve çocukları “Gazi” kategorisinden başvuru yapamayacaklardır.)
Genç kategorisi: Kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babaları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri, velayetleri altındaki çocukları ile anne ve babalarının üzerine daha önce Toplu Konut İdaresi ile sözleşme yapmamış olması şartları aranacak. Genç kategorisinde 10/11/1995 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecek.
Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri: TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden “HAK SAHİPLİĞİ” onaylananlar başvuru yapabilecek. Sözleşme aşamasında, başvuru döneminden geriye doğru 3 yıldan az olmamak koşulu ile konut başvurusu yapılan il sınırları içerisinde oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden belge istenecek. “Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri” kategorisindeki başvuru sahiplerinde ‘konut sahibi olmama ve gelir şartı’ aranmayacak.
3 ve daha fazla çocuklu aileler kategorisi: Bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecek.