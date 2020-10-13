Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem 15 ilde FETÖ operasyonu Aralarında emekli albayların da olduğu 57 kişi aranıyor
İSTANBUL

15 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 57 kişi için gözaltı kararı var

15 ilde FETÖ operasyonu: Aralarında emekli albayların da olduğu 57 kişi aranıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. Örgütün mahrem imamlarıyla irtibatlı oldukları öne sürülen 57 şüphelinin yakalanması için başlatılan ankesörlü telefon soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) hücre yapılanmasında sıkça kullandığı ankesörlü telefon soruşturması kapsamında bu sabah yapılan operasyonda 32 şüpheli yakalandı.

LİSTEDE 57 ŞÜPHELİ VAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu ankesörlü ve sabit hatlardan örgütün mahrem imamlarıyla irtibat kurdukları, Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksekokuluna öğrenci alımı için yapılan mülakat sınavlarında aday numaraları kodlanarak örgüt tarafından TSK’ya yerleştirildikleri belirlenen, örgütsel faaliyetler yürüttüklerine dair tanık beyanları bulunan, aralarında kapatılan askeri okulların öğrencileri, meslekten ihraç edilmiş ve aktif görevdeki subay ve astsubaylar ile emekli albayların da bulunduğu 57 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Ekiplerce 15 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 32 zanlı gözaltına alındı.
  • Yakalanan FETÖ üyeleri sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirilirken, firari 25 şüphelinin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

Tepki çeken görüntüler üzerine polis harekete geçti: İZBAN'da sigara içen iki gence ceza yağdı
GÜNDEM
Tepki çeken görüntüler üzerine polis harekete geçti: İZBAN'da sigara içen iki gence ceza yağdı

PKK’nın su yalanı çöktü
DÜNYA
PKK’nın su yalanı çöktü
Abone Ol Google News
Yüzde 80itamamlandı

Yüzde 80'i
tamamlandı

​Türkiye'nin denizdeki ikinci havalimanı olacak.
Dört bölgedesivillere saldırdılar

Dört bölgede
sivillere saldırdılar

​Ermenistan ordusu ateşkes dinlemiyor.
25 yıldır uçakta unutulanları satıyor: En çok cep telefonu ve cüzdan rağbet görüyor

İşte uçaklarla Ermenistan'a taşınan silahlar​.

Aralarında<br>albaylar da var

Aralarında
albaylar da var

​15 ilde şafak vakti FETÖ operasyonu.
Eskisinden<br>daha güçlüyüm

Eskisinden
daha güçlüyüm

Trump'tan, koronavirüs sonrası ilk miting.
Taşlarla saldırdılar

Taşlarla saldırdılar

Azerbaycanlılar ve Türklere yönelik alçak saldırı.
İZBAN'daki<br>sigaraya ceza yağdı

İZBAN'daki
sigaraya ceza yağdı

​Tepki çeken görüntüler üzerine polis harekete geçti.
Ateşkes değil<br>silah molası

Ateşkes değil
silah molası

​Rusya, İran ve Fransa'dan Ermenistan'a yoğun silah sevkiyatı.
Güzel haberler bekliyoruz

Güzel haberler bekliyoruz

​Sismik araştırma gemisi Oruç Reis göreve döndü.
CHP komedisi

CHP komedisi

​İndirimi Bursa yaptı, teşekkürü İmamoğlu aldı.
İlk lityum üretimi<br>bu yıl yapılacak

İlk lityum üretimi
bu yıl yapılacak

Yerli otomobilde de kullanılacak.
PKK'nın su<br>yalanı çöktü

PKK'nın su
yalanı çöktü

​Teröristler kara propagandaya doymuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.