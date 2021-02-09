FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 15 ilde operasyon

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CHP 14 Temmuz'da Pentagon'da

CHP’nin 15 Temmuz sürecinde ABD’de gizemli temasları ortaya çıktı. CHP’nin Amerika temsilcisi Fazlı Yurter Özcan, darbe girişiminden bir gün önce de Pentagon’daydı. Özcan, FETÖ’nün kalkışmasını izleyen günlerde de adı darbeyle anılan birçok isimle bir araya geldi. CHP’nin temasları Arap gazeteci ve aktivist gençlerin 2014’te kurduğu “Sasapost” sitesinde yer aldı. Resmi kayıt ve belgelerden hareketle 23 ülkenin ABD’deki lobi faaliyetlerinin izini süren ekip “Washington’a Hac” isimli bir rapor yayınladı. Türkiye dosyasında “CHP’nin Washington’daki lobi çalışmaları” yer alıyor.