Milyonlarca öğrenci yeni sistemin ilk yarıyıl tatiline hazırlanıyor

Bu yıl ilk kez uygulanan bir haftalık ara tatilin ardından milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yayınladığı 2019-2020 yılı eğitim öğretiminde yapılacak tatil takviminde 9 Eylül tarihinde başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak ve hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün sürecek. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

İkinci yarıyıl ne zaman

Bu yıl uygulanan yeni sistemde öğrenciler yaz tatiline çıkmadan 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yine hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün sürecek ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

2020 resmi tatilleri