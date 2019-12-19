Gündem Milyonlarca öğrenci yeni sistemin ilk yarıyıl tatiline hazırlanıyor
EĞİTİM

15 tatil tatili ne zaman? MEB yarıyıl tatil tarihlerini açıkladı

Milyonlarca öğrenci yeni sistemin ilk yarıyıl tatiline hazırlanıyor

Yılın son günlerinde milyonlarca öğrencinin gözü Milli Eğitim Bakanlığının resmi tatil takviminde. Yeni sistemle ilk tatilini 18-22 Kasım tarihleri arasında yapan öğrenciler 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yarıyıl tatilini yaparak ikinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemine 3 Şubat 2020’de başlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yarı yıl tatili için öğrenciler gün saymaya başladı.
Yarı yıl tatili için öğrenciler gün saymaya başladı.

Bu yıl ilk kez uygulanan bir haftalık ara tatilin ardından milyonlarca öğrenci yarıyıl tatiline hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yayınladığı 2019-2020 yılı eğitim öğretiminde yapılacak tatil takviminde 9 Eylül tarihinde başlayan birinci dönem 17 Ocak'ta sona erecek. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak ve hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün sürecek. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

İkinci yarıyıl ne zaman

Bu yıl uygulanan yeni sistemde öğrenciler yaz tatiline çıkmadan 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yine hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün sürecek ikinci ara tatil verilecek. 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

2020 resmi tatilleri

  • 1 Ocak 2020 Çarşamba - Yılbaşı
  • 23 Nisan 2020 Perşembe - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs 2020 Cuma - Emek ve Dayanışma Günü
  • 19 Mayıs 2020 Salı - Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
  • 23 Mayıs 2020 Cumartesi 1/2 - Ramazan Bayramı arefesi
  • 24 Mayıs 2020 Pazar - Ramazan Bayramı 1. Gün
  • 25 Mayıs 2020 Pazartesi - Ramazan Bayramı 2. Gün
  • 26 Mayıs 2020 Salı - Ramazan Bayramı 3. Gün
  • 15 Temmuz 2020 Çarşamba - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • 30 Temmuz 2020 Perşembe - 1/2 Kurban Bayramı arefesi
  • 31 Temmuz 2020 Cuma - Kurban Bayramı 1. Gün
  • 01 Ağustos 2020 Cumartesi - Kurban Bayramı 2. Gün
  • 02 Ağustos 2020 Pazar - Kurban Bayramı 3. Gün
  • 03 Ağustos 2020 Pazartesi - Kurban Bayramı 4. Gün
  • 30 Ağustos 2020 Pazar - Zafer Bayramı
  • 28 Ekim 2020 Çarşamba - 1/2 Cumhuriyet Bayramı yarım gün
  • 29 Ekim 2020 Perşembe - Cumhuriyet Bayramı
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