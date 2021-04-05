15 Temmuz darbe girişimine ‘tiyatro’ diyen CHP amirallerin bildirisi için de aynı ifadeyi kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, bazı emekli amirallerin Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan bir bildiri yayımlaması ve sonrasında yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu.

CHP MYK'sı sonrası basın toplantısı düzenleyen Öztrak, amirallerin bildirisine dair gelişmeler için "oyun" nitelendirmesinde bulundu. Öztrak, "Hükümet yeni bir ‘darbe mağduru’ oyununun perdesini açtı. Biz kabak tadı veren bu tiyatroyu çok izledik" ifadesini kullandı.

CHP 15 Temmuz için de "tiyatro" demişti

15 Temmuz darbe girişimi başarısız olunca FETÖ, “kontrollü darbe” senaryosunu yazmıştı. Örgütün, darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten Adil Öksüz’ün “MİT ajanı” olduğuna dair hazırladığı sahte belge sonrası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partililer tavır değiştirerek “kontrollü darbe” söyleminin seslendiricisi olmuştu.

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