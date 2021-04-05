Gündem 15 Temmuz darbe girişimine tiyatro diyen CHP amirallerin bildirisi için de aynı ifadeyi kullandı
POLİTİKA

15 Temmuz darbe girişimine ‘tiyatro’ diyen CHP amirallerin bildirisi için de aynı ifadeyi kullandı

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini tiyatro olarak nitelendiren CHP, 104 amiralin darbe imalı bildirisi için de benzer bir söylemde bulundu. CHP MYK toplantısı sonrası açıklama yapan parti sözcüsü Faik Öztrak, "Hükümet, yeni bir ‘darbe mağduru oyununun perdesini açtı" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Temmuz darbe girişimine ‘tiyatro’ diyen CHP amirallerin bildirisi için de aynı ifadeyi kullandı
CHP Sözcüsü Faik Öztrak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, bazı emekli amirallerin Kanal İstanbul ve Montrö tartışmalarını bahane ederek hükümeti hedef alan bir bildiri yayımlaması ve sonrasında yaşananlara ilişkin açıklamada bulundu.

CHP MYK'sı sonrası basın toplantısı düzenleyen Öztrak, amirallerin bildirisine dair gelişmeler için "oyun" nitelendirmesinde bulundu. Öztrak, "Hükümet yeni bir ‘darbe mağduru’ oyununun perdesini açtı. Biz kabak tadı veren bu tiyatroyu çok izledik" ifadesini kullandı.

CHP 15 Temmuz için de "tiyatro" demişti

  • 15 Temmuz darbe girişimi başarısız olunca FETÖ, “kontrollü darbe” senaryosunu yazmıştı. Örgütün, darbe girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten Adil Öksüz’ün “MİT ajanı” olduğuna dair hazırladığı sahte belge sonrası, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partililer tavır değiştirerek “kontrollü darbe” söyleminin seslendiricisi olmuştu.

Emekli amirallerin darbe imalı bildirisini savunan CHP’li Erdoğdu’dan tehdit: İktidarı canlı yayında yargılayacağız
GÜNDEM
Emekli amirallerin darbe imalı bildirisini savunan CHP’li Erdoğdu’dan tehdit: İktidarı canlı yayında yargılayacağız

Kılıçdaroğlu 103 amiralin darbe imalı bildirisine tepki göstermedi: Bunlar sahte gündem
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu 103 amiralin darbe imalı bildirisine tepki göstermedi: Bunlar sahte gündem

Abone Ol Google News
Ziyarete kapatılmıştı

Ziyarete kapatılmıştı

Salda Gölü'nde çukurlar kapanmaya başladı.
Facebooka inceleme

Facebook'a inceleme

​20 milyon Türk vatandaşının bilgileri sızmıştı.
İYİ Partide zevzeklik istifası: Akşenerin söylemine tepki gösteren ilçe teşkilatı kurucu başkanı partiden ayrıldı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Dördüncü pik olacak mı?

Dördüncü pik olacak mı?

​Uzman isimden mutasyonlu virüsle ilgili açıklama.

104 amiralin bildirisine ilişkin soruşturmada yeni gelişme.

Dereleri geçip karlı dağları aşıyorlar

Dereleri geçip karlı dağları aşıyorlar

​Her şey vatandaş elektriksiz kalmasın diye.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.