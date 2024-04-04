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15 Temmuz Şehitler Köprüsü 28 Nisan'da kapalı olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun yapılacağı 28 Nisan'da araç bağlantısına kapalı olacağını duyurdu.

18:28 - 4/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:58 - 4/04/2024 Perşembe
AA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun yapılacağı 28 Nisan'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç bağlantısına kapalı olacağı duyuruldu.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ​​​​​​​TC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 28 Nisan Pazar günü "59. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 8. Etabı"nın yapılacağı belirtildi.

Paylaşımda, 59. Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 8. Etabı nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrupa-Anadolu istikametinde tahmin olarak 11.00-11.45 saatlerinde, Anadolu-Avrupa yönünde ise 12.30-13.15 saatlerinde araç bağlantısına kapalı olacağı ifade edildi.



#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#Uluslararası Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu
#Trafik
#Araç Geçişi
#Bisiklet Turu
2 saat önce
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