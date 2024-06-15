15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçla eylem yapmıştı: İfadesi ortaya çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, köprüyü her iki yönde araç girişine kapattı. Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmiyor. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Valiliği, köprüde bireysel bir eylem olduğunu, emniyetin tedbir amaçlı olarak köprü trafiğini durdurduğunu bildirdi. 15 Temmuz Köprüsü’nü kapatan şahsı, polisler ikna etmeye çalıştı.