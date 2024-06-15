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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçla eylem yapmıştı: İfadesi ortaya çıktı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde üzerine 'SMA' yazılı araçla eylem yapan R.C.Ç. nedeniyle köprü dün trafiğe çift yönlü kapatılmıştı. Polis ekipleri tarafından ikna edilen R.C.Ç. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.C.Ç'nin ifadesinde 'pişman değilim' dediği öğrenildi.

13:59 - 15/06/2024 السبت
DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçla eylem yapan şüpheli adliyeye sevk edildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçla eylem yapan şüpheli adliyeye sevk edildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dün saat 22.00 sıralarında 1,5 yıldır bipolar hastası olduğu belirtilen R.C.Ç.'nin üzerinde 'SMA' yazan otomobil ile köprü üzerine gelerek yolu trafiğe kapatması nedeniyle güvenlik tedbiri olarak köprü çift yönlü trafiğe kapatıldı.



R.C.Ç. polis ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışmalarının ardından teslim oldu.

R.C.Ç.'nin teslim olmasının ardından, ilk olarak Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş trafiğe açıldı.



Eylemde kullanılan otomobilin çekilmesinin ardından ise köprü tamamen trafiğe açıldı.

Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesinde SMA hastalarına dikkat çekmek için eylem yaptığını, pişman olmadığını söylediği öğrenildi.




#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#İstanbul
#Adliye
1 ساعة قبل
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