15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçla eylem yapan şahıs tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözaltına alınan şüpheli Resul Can Çatı, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklama talebi ile sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.









Tutuklandı





15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dün saat 22.00 sıralarında bipolar hastası olduğu belirtilen Resul Can Çatı'nın üzerinde 'SMA' yazan otomobille trafiği durdurması nedeniyle, çift yönlü trafiğe kapatılmıştı. Şüpheli, polis ekiplerinin yaklaşık 1.5 saat süren ikna çalışmalarının ardından teslim olmuştu.Şüphelinin teslim olmasının ardından, ilk olarak Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş trafiğe açılmıştı. Eylemde kullanılan otomobilin çekilmesinin ardından köprüdeki trafik normal akışına dönmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin ifadesinde SMA hastalarına dikkat çekmek için eylem yaptığını, pişman olmadığını söylediği öğrenildi.Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki işlemlerinin ardından Çatı, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklandı.









Adalet Bakanı Tunç'tan paylaşım





Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını durdurarak trafiği kapatan ve olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Resul Can Çatı, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklama talebi ile sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.







