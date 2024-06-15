|
Gündem

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçla eylem yapan şahıs tutuklandı

Şehitler Köprüsü'nde üzerinde 'SMA' yazılı araçla eylem yapılması nedeniyle köprü dün trafiğe çift yönlü kapatılmıştı. Eylemi yapan Resul Can Çatı polis ekipleri tarafından ikna edildikten sonra gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çatı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13:59 - 15/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:49 - 15/06/2024 Cumartesi
DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçla eylem yapan şüpheli adliyeye sevk edildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçla eylem yapan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gözaltına alınan şüpheli Resul Can Çatı, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklama talebi ile sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.



Tutuklandı


15 Temmuz Şehitler Köprüsü, dün saat 22.00 sıralarında bipolar hastası olduğu belirtilen Resul Can Çatı'nın üzerinde 'SMA' yazan otomobille trafiği durdurması nedeniyle, çift yönlü trafiğe kapatılmıştı. Şüpheli, polis ekiplerinin yaklaşık 1.5 saat süren ikna çalışmalarının ardından teslim olmuştu.Şüphelinin teslim olmasının ardından, ilk olarak Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş trafiğe açılmıştı. Eylemde kullanılan otomobilin çekilmesinin ardından köprüdeki trafik normal akışına dönmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin ifadesinde SMA hastalarına dikkat çekmek için eylem yaptığını, pişman olmadığını söylediği öğrenildi.Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğindeki işlemlerinin ardından Çatı, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklandı.



Adalet Bakanı Tunç'tan paylaşım


Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını durdurarak trafiği kapatan ve olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Resul Can Çatı, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklama talebi ile sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanmıştır." ifadelerini kullandı.



#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#İstanbul
#Adliye
5 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2024 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Heyecan dorukta! Geri sayım başladı: MEB sonuç sorgulama ekranı erişime açılıyor