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İSTANBUL

15 Temmuz'da Kızılay'a rekor kan bağışı​

15 Temmuz'da Kızılay'a rekor kan bağışı

15 Temmuz'da Türk Kızılayı'na yapılan kan bağışları yüzde 100 arttı. 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında ülke genelindeki tüm meydanlarda ve 15 Temmuz’un simge noktalarında kan bağışı kampanyası düzenleyen Türk Kızılayı'na, bir günde 8 bin 197 ünite kan bağışlandı.

Haber Merkezi AA
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, Türk Kızılayı'na yapılan kan bağışları yüzde 100 arttı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, Türk Kızılayı'na yapılan kan bağışları yüzde 100 arttı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, Türk Kızılayı'na yapılan kan bağışları yüzde 100 arttı.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz'da demokrasi nöbeti tutmak için meydanları dolduran vatandaşlara destek olan Kızılay, aynı zamanda kan bağışı da aldı.

Anma etkinlikleri kapsamında ülke genelindeki tüm meydanlarda ve 15 Temmuz’un simge noktalarında kan bağışı kampanyası düzenleyen Türk Kızılayı'na, bir günde 8 bin 197 ünite kan bağışlandı. Böylece pazar günleri ortalaması olan 4 bin ünite civarındaki kan bağışı, 15 Temmuz'da yüzde 100 arttı.

Kızılay, aynı zamanda Ankara ve İstanbul başta olmak üzere demokrasi nöbetinin olduğu her noktada vatandaşlara su, sıcak çorba, çay, kumanya ve benzeri gıda malzemesi ikramında bulundu.

  • Kan bağışında rekor da İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki bağış ünitesinde kırıldı. İstanbullular, köprüdeki törenleri izlemenin yanında kan bağışı da yaparak, birkaç saat içinde bin 648 ünite kan bağışladı.

Gönüllü, güvenli ve düzenli kan bağışı programını 2005'ten itibaren başarıyla yürüten, Türkiye’nin ihtiyacı olan kanın tamamını karşılamak için çalışan Kızılay, 2018 yılının ilk altı ayında da 1 milyon 288 bin 929 ünite kan bağışı aldı.

Sağlık Bakanlığı ile yürütülen "TÜRKÖK" projesinin başlangıcından bu yana ise toplam kayıtlı bağışçı sayısı 333 bin 167 kişiye ulaştı.

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