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ANKARA

15 Temmuz’u yaşadılar

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği’nin organizasyonuyla Diyarbakır’dan 50 çocuk başkent Ankara’ya geldi. Şehit düşenlerden geriye kalan eşyaların sergilendiği müzeyi de gezen çocuklar duygu dolu anlar yaşadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Temmuz’u yaşadılar
Çocuklar 15 Temmuz’da FETÖ’cü teröristlerin bombaladığı TBMM ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı’nı ziyaret etti.

MUHAMMED KURTAR

“Bir Hilal Uğruna” adlı gezi kapsamında çocuklar 15 Temmuz’da FETÖ’cü teröristlerin bombaladığı TBMM ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı’nı ziyaret etti. Burada şehit düşenlerden geriye kalan eşyaların sergilendiği müzeyi de gezen çocuklar duygu dolu anlar yaşadı. Yeni Şafak’a konuşan 5’inci sınıf öğrencisi Emir Ali Çoban “Bizler için canını feda edenlerin eşyalarını, parçalanmış silahlarını, kıyafetlerini gördük, çok etkilendik” dedi. 10’uncu sınıf öğrencisi Tayyibe Yılmaz, “Bombaların düştüğü yerleri gördük. Bizim için canını feda edenlerin, 15 Temmuz’un yaşandığı gece hissettiği duyguları birebir yaşadım”, 8’inci sınıf öğrencisi Beyza Yavuz ise “Meclis’e gittiğimizde bir amca bize ‘Gelecek sizin elinizde, gelecek sizlersiniz’ demişti. Bize söylediklerini unutamam” diye konuştu. 15 Temmuz’un yıldönümü yaklaşırken organize ettikleri bu programla, çocuklara yaşananları yerinde görme imkanı sağladıklarını anlatan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Derneği Başkanı Bedri Çoban, “15 Temmuz’un hatıralarını yerinde gören ve o dönemi yaşamış insanların anlattıklarını dinleyen çocuklarımız çok duygulandı” dedi.

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