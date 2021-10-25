Gündem 15 yaşındaki cinayet sanığı Tehditle 700 TL karşılığında üstlendim
ANTALYA

15 yaşındaki cinayet sanığı: Tehditle 700 TL karşılığında üstlendim

Antalya'da polise, Barış Dinekli'yi bıçakla öldürdüğünü söyleyen E.H., savcılıktaki ifadesinde ise cinayeti arkadaşı S.C.K.'nin işlediğini, tehdit edildiğini, 700 TL karşılığında suçu kendisinin üstlenmesini istediğini öne sürdü. E.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
15 yaşındaki cinayet sanığı: Tehditle 700 TL karşılığında üstlendim
S.C.K.

Olay, 17 Ekim saat 01.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde meydana geldi. 'Sero' lakaplı S.C.K., iddiaya göre arkadaşı E.H.'ye (15) Barış Dinekli (19) adlı kişiyi öldüreceğini, işleyeceği bu cinayeti para karşılığı üstlenmesini istediğini söyledi. S.C.K, N.K.'nin evinde kalan Barış Dinekli'nin bulunduğu evine gitti. S.C.K., kapıyı açan Dinekli'nin göğsüne bıçağı saplayarak öldürdü. Ardından bıçağı E.H.'ye veren S.C.K., suçu üstlenmesini istedi.

  • Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polislere ve götürüldüğü polis merkezinde cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen E.H., savcılıktaki ifadesinde ise cinayeti para karşılığı üstlendiğini söyledi.

S.C.K.'nın 700 TL karşılığında kendisinden cinayeti üstlenmesini istediğini öne süren E.H., “Benim de paraya ihtiyacım vardı. Teklifi kabul ettim. Barış Dinekli kapıyı açar açmaz 'Sero' yanında getirdiği bıçağı, Barış'ın göğsüne vurdu. Daha sonra bıçağı bana verdi. Bu sırada ev sahibi N.K. evde yoktu. Ben o an korktum ve cinayeti üstlenmek istemedim. Ancak 'Sero' beni tehdit ederek, 'Eğer benim ismimi polise verirsen seni de öldürürüm' dedi. Bu nedenle polise 'Sero'nun adını vermedim. Cinayeti ben işlemedim. Suçsuzum" dedi.

'MAKTUL 1.80, MÜVEKKİLİM 1.50 BOYUNDA'

E.H.'nin avukatı Erman Yüksel Keskin, cinayeti müvekkilinin işlemesinin mümkün olmadığını belirterek, “Öncelikle maktul 1.80 boyunda ve 75-80 kilo ağırlığında. Müdafisi olduğum E.H. ise 1.50 boylarında ve 35 kilo. Sıska ve tıfıl bir çocuk. Bu cinayeti işlemesi fiziken mümkün değil. Yanında cinayet işleyen birinin 'Seni öldüreceğim' tehditlerinden korkması da doğaldır. Ayrıca, müvekkilimin maktul Barış ile hiçbir husumeti yoktur. Yargılamada gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.

  • Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan E.H. hakkında iddianame hazırlandıktan sonra mahkeme süreci başlayacak.

Eşi ‘Müziğin sesini kıs’ dedi çıkan kavgada öldürüldü
GÜNDEM
Eşi ‘Müziğin sesini kıs’ dedi çıkan kavgada öldürüldü

Kayınpeder vahşeti: Gelinini parçalayıp, çöp kovası ve otomobilin bagajına koydu
GÜNDEM
Kayınpeder vahşeti: Gelinini parçalayıp, çöp kovası ve otomobilin bagajına koydu

Afyonkarahisar'da feci kaza: Üç kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Afyonkarahisar'da feci kaza: Üç kişi hayatını kaybetti
81 ilde aynıanda sahaya indiler

81 ilde aynı
anda sahaya indiler

​Dört gün sürecek denetim seferberliği başladı.
Android desteği yolda

Android desteği yolda

​Bir geliştirici, Windows 11'de Google Play'i çalıştırmayı başardı
Büyükçekmecede başıboş inekler trafiği birbirine katttı

Yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.