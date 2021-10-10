Afyonkarahisar'da feci kaza: Üç kişi hayatını kaybetti

Gündem

Meteorolojiden İstanbul dahil 10 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Ekim hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir’in kuzey, Çanakkale’nin iç kesimleri, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük ve Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..