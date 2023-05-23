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15 yıl hapisle aranan kadın hükümlü bazanın altında yakalandı

Kayseri’de ‘hırsızlık’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan A.U. (34) isimli kadın, bazanın altında yakalandı.

14:09 . 23/05/2023 Salı
DHA
Bazanın altından çıktı

Bazanın altından çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ‘hırsızlık’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan A.U. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda hükümlünün, Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde olduğu belirlendi. A.U. adresine düzenlenen operasyonda, evinin yatak odasında bulunan bazanın altında saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan kadın hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


#kayseri
#baza
#hükümlü
1 saat önce
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