15 yıl hapisle aranan kadın hükümlü bazanın altında yakalandı

Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca, Afrin'de provokasyon amacıyla inşa edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın dev poster, Zeytin Dalı harekâtı kapsamında yerli üretim silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile bombalanarak yerle bir edildi. Posterin altından sığınak ve barınak çıktı.